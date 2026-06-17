Coupe du Monde 2026 : France, Argentine, Norvège, des débuts tonitruants !

Pour son entrée en lice dans ce Mondial, l’Equipe de France de Didier Deschamps s’est sortie du piège sénégalais avec une victoire 3-1. De son côté, l’Argentine de Leo Messi (auteur d’un triplé) a totalement dominé l’Algérie de bout en bout. Enfin, la Norvège d’Erling Haaland s’est également imposée face à l’Irak (4-1), lui permettant ainsi de prendre la 1ère place du groupe I (avec la France et le Sénégal) grâce au goal average.

La France a finalement forcé le verrou sénégalais

Au terme d’une première mi-temps très disputée, où Français et Sénégalais faisaient jeu égal, l’enjeu semblait avoir pris le pas sur le jeu. C’était sans compter sur Kylian Mbappé : le capitaine des Bleus a passé la seconde dans le deuxième acte, pensant d’abord obtenir un penalty à la 63e minute après un tacle de Sadio Mané. Trois minutes plus tard, sur une passe en profondeur de Michael Olise, Mbappé débloque la situation d’une frappe ras-de-terre croisée qui trompe Édouard Mendy, jusque-là infranchissable.

Ce but libère totalement les Bleus, qui doublent la mise grâce à l’entrant Bradley Barcola, monté à la place d’Ousmane Dembélé. Sur une passe en profondeur d’Adrien Rabiot, l’ailier du PSG efface Mendy d’un ballon piqué parfaitement maîtrisé. Côté sénégalais, la révolte vient d’un autre joueur formé à Paris, Ibrahim Mbaye (18 ans), qui se défait de Théo Hernandez et marque d’une belle frappe à la 90e+5. Mais sur l’engagement qui suit, les hommes de Pape Thiaw encaissent un troisième but signé Mbappé, d’une superbe frappe des 25 mètres qui termine dans la lucarne droite d’Édouard Mendy.

Dans ce même groupe, la Norvège d’Erling Haaland a livré un grand soir, l’attaquant inscrivant lui aussi un doublé. Après un premier but à la 29e minute, l’Irak, courageux, revient au score juste avant la pause (39e), avant que le Cyborg ne redonne l’avantage aux siens. En seconde période, les hommes de Ståle Solbakken se montrent très efficaces et ajoutent deux nouveaux buts pour s’imposer 4-1.

Si Kylian Mbappé a brillé avec les Bleus grâce à son doublé, il ne faudra pas sous-estimer la Norvège d’Erling Haaland, qui dispute pourtant sa toute première Coupe du monde.

L’Argentine trop forte pour l’Algérie

Pour son entrée dans la compétition, l’Albiceleste de Leo Messi a confirmé son statut de championne du monde en titre. L’attaquant argentin a marqué la rencontre de son empreinte avec un triplé, qui le propulse à la première place des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec l’Allemand Miroslav Klose. Malgré un début de match plutôt équilibré, l’Algérie pensait prendre l’avantage dès la 7e minute avant de voir son but refusé pour hors-jeu. Par la suite, l’Argentine et Leo Messi ont rappelé pourquoi ils figurent parmi les favoris au sacre final.

Placée dans ce même groupe J, l’Autriche s’est détachée de la Jordanie avec une victoire 3-1. Les coéquipiers d’Arnautovic ont été globalement plus solides et réalistes, mais la Jordanie a livré une prestation courageuse et a longtemps résisté. Le score final paraît un peu sévère au vu de la physionomie du match, resté indécis jusque dans les dernières minutes.

Avec ces résultats, le groupe I et le groupe J ont d’ores et déjà livré une partie de leurs intentions. Si la France a montré sa capacité à faire la différence dans le money-time grâce à ses individualités, la Norvège de Haaland a prouvé qu’elle n’était pas venue en simple touriste pour sa première participation. Quant à l’Argentine, intraitable autour d’un Messi toujours aussi décisif, elle confirme qu’elle reste l’équipe à abattre. Reste à savoir si ces premières démonstrations de force se confirmeront lors des prochaines journées, où la concurrence promet d’être autrement plus relevée.

Paul Laffisse