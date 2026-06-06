Coupe du Monde 2026 : Gouiri, une occasion de briller avec les Fennecs !

Après une absence entre Octobre 2025 et Janvier 2026 (blessure à l’épaule), le buteur algérien de l’OM Amine Gouiri a réalisé une deuxième partie de saison plus convaincante. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 28 matchs, il se place dans le TOP 3 des olympiens les plus décisifs de la saison avec Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Retenu dans la liste de Vladimir Petkovic, l’attaquant olympien aura sans doute à cœur de bien performer avec sa sélection dans une compétition inédite qui regroupe désormais 48 équipes.

Le retour de la sélection au Mondial

Absente des deux dernières éditions en Russie (2018) et au Qatar (2022), Vladimir Petkovic a fait des choix forts dans sa liste pour le Mondial 2026 qui se déroulera entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Parmi les absences majeures, la non sélection de l’ancien marseillais Ismaël Benacer est à signaler. Malgré sa saison marquée par des blessures, il a tout de même remporté 2 trophées avec son club du Dynamo Zagreb (Croatie). L’autre absence qui interroge un peu plus est celle d’Illan Kebbal, l’ailier du Paris FC auteur d’une bonne première saison en Ligue 1 McDonald’s. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 28 matchs, l’ailier de 26 ans aura contribué au maintien de son équipe, acquis sans trop de diffculté.

Une génération ambitieuse

Souhaitant s’appuyer sur le parcours historique marocain au Qatar , les Fennecs nourrissent de l’espoir quant à cette nouvelle édition du Mondial à 48 équipes.

C’est Illan Kebbal, ailier du Paris FC qui affichait cette ambition dans un entretien accordé au média WinWin en mai dernier : “Oui, c’est vrai, nous avons vu lors de la dernière Coupe du Monde que le Maroc a atteint les demi-finales, et ce n’était pas un hasard, mais une performance amplement méritée.”

Son avis rejoint celui du gardien de la sélection, Lucas Zidane : “Je pense qu’on va surprendre tout le monde , parce qu’on dispose d’un groupe très soudé, jeune et de grande qualité.“

Organisée en 4-3-3, la sélection de Vladimir Petkovic est un mélange entre l’insouciance de la jeunesse et le sérieux de l’expérience. Pouvant s’appuyer sur des cadres comme Riyad Mahrez ou encore Ramy Bensebaïni, le sélectionnneur des Fennecs peut également accorder du temps de jeu à ses jeunes talents, non moins expérimentés pour autant comme Ryan Aït-Nouri (Manchester City) ou encore Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

La défaite 4-3 face à la Suède le 10 juin 2025 a amené Vladimir Petkovic a modifier sa façon de faire jouer son équipe. Les Fennecs, alors organisés en 4-3-3 avaient été dépassés par les assaut suédois durant la première demi-heure du match pour au final rendre l’addition moins salée grâce à des changements et l’entrée décisive de Nabil Bentaleb, passeur puis buteur sur pénalty.

Depuis cette rencontre, le sélectionneur tente d’impliquer le plus de joueurs possibles pour créer un esprit de groupe et une force d’équipe solide en vue de la prochaine Coupe du Monde.

Une préparation pour le Mondial réussie

Opposés aux Pays-Bas d’un certain Quinten Timber, coéquipier d’Amine Gouiri à l’OM, les Fennecs se sont montrés solides face aux assauts néerlandais et ont finalement remporté une victoire 1-0 sur un but de l’ailier du Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Mousa, à la 86e minute, d’une sublime frappe dans la lucarne droite du gardien néerlandais.

Ce succès est également à mettre au crédit du gardien Lucas Zidane qui a mulitiplié les arrêts face au trio néerlandais (Gakpo, Malen et Memphis Depay). Autre homme fort de cette rencontre amicale, le milieu lillois Nabil Bentaleb, auteur de la passe décisive pour Hadj Mousa. Avec cette victoire, les hommes de Vladimir Petkovic ont engrangé de la confiance et aborderont sans doute plus sereinement leur premier match de Coupe du Monde face à l’Argentine de Léo Messi.

La sélection algérienne pourra s’appuyer sur son mélange et d’expérience pour surprendre plus d’une nation lors de cette édition inédite du Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Programme des matchs de l’Algérie :

Argentine – Algérie le 17 juin à 3h (France) au GEHA Field at Arrowhead Stadium situé à Kansas City.

Jordanie – Algérie le 23 juin à 5h (France) au Levi’s Stadium de Santa Clara.

Algérie – Autriche le 28 juin à 4h (France) au Arrowhead Stadium de Kansas City.

Paul Laffisse