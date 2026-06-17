Coupe du Monde 2026 : La grosse performance de Medina…

Pour le match d’ouverture du Groupe J face à l’Algérie, Lionel Scaloni avait fait un choix fort en plaçant Facundo Medina, défenseur marseillais, au poste de latéral gauche dans le onze de l’Albiceleste. Une décision payante puisque l’Argentine s’est imposée 3-0, avec un Medina solide de bout en bout. Côté algérien, c’est Anis Hadj Moussa qui avait été préféré à Riyad Mahrez sur le côté droit de l’attaque, un choix fort de Vladimir Petkovic qui aura cependant tourné à l’avantage de l’Argentine. Face à lui, l’ancien Lensois a livré une prestation référencée comme l’une des meilleures de la rencontre côté défensif. Très actif sur son couloir, il n’a pas hésité à se projeter pour apporter du surnombre offensif, tout en répondant présent défensivement face aux accélérations des Fennecs. Résultat : son adversaire du soir, pourtant réputé pour son talent technique, est resté totalement transparent durant la rencontre. Une performance qui confirme la polyvalence du joueur, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, comme le confirme son profil international où il a déjà occupé ce rôle à plusieurs reprises pour la sélection argentine.

Un repositionnement initié à l’OM Ce passage au poste de latéral gauche n’est pas une nouveauté pour Medina. Si sa position naturelle reste celle de défenseur axial gauche dans une défense à trois, c’est bien à Marseille, sous la houlette de Roberto De Zerbi, qu’il a découvert ce nouveau rôle, l’entraîneur italien l’ayant repositionné latéral gauche dès son arrivée à l’OM l’été dernier. Un choix tactique qui semble aujourd’hui porter ses fruits jusqu’en sélection. Une défense argentine globalement intraitable Au-delà de la performance de Medina, c’est toute la charnière défensive de l’Albiceleste qui a impressionné. Aux côtés de Medina, Lisandro Martínez a lui aussi livré une copie solide : associé à Cristian Romero, le défenseur de Manchester United a assuré les premières relances avec justesse, sans jamais être réellement mis en difficulté par les offensives algériennes. Devant, Lionel Messi a une fois encore été l’homme du match, signant un doublé qui a définitivement fait basculer la rencontre en faveur de l’Argentine, déjà solidement installée derrière grâce, notamment, à la performance de son latéral gauche venu tout droit du Vélodrome. Pour Facundo Medina, cette entrée en lice réussie en Coupe du Monde est une excellente nouvelle à un double titre : pour la suite de la compétition avec l’Argentine, mais aussi pour la confiance qu’il pourra apporter à l’OM la saison prochaine, fort de cette confirmation au plus haut niveau international.

Une chose est certaine : à l’image de sa prestation face à l’Algérie, Medina semble avoir gagné une nouvelle corde à son arc, lui qui pourrait bien s’installer durablement dans ce rôle, tant pour l’OM que pour l’Argentine.

Paul Laffisse