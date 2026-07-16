Coupe du Monde 2026 : L’Argentine au mental, deux joueurs de l’OM en finale !

Opposés dans une demi-finale 40 ans après la célèbre « Main de Dieu », Anglais et Argentins se sont donnés coup pour coup. L’Albicéleste de Leo Messi sera opposée à la Roja de Lamine Yamal tandis que l’Angleterre affrontera la France pour la petite finale. Les deux internationaux de l’OM Medina et Rulli, remplaçants, sont donc qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde 2026 !

Une rencontre sous tensions…



Le match démarre sur un rythme intense, ponctué de nombreux duels et de contacts appuyés : pas moins de 19 fautes sont sifflées au cours du seul premier acte. Aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence avant la pause.

Au retour des vestiaires, Julián Álvarez s’échappe le premier et trouve le poteau extérieur de Jordan Pickford. La réplique anglaise ne tarde pas : sur une récupération de Declan Rice côté droit, Morgan Rogers délivre un centre parfait pour Anthony Gordon, qui surprend Nahuel Molina et ouvre le score (55e).

L’Argentine hausse alors le ton et prend le jeu à son compte. Jordan Pickford multiplie les parades décisives, notamment devant une tête à bout portant de Nico González, avant d’être sauvé par son poteau sur une nouvelle tête d’Alexis Mac Allister. La pression de l’Albicéleste finit par payer : Enzo Fernández égalise d’une frappe lointaine consécutive à un corner, ne laissant aucune chance au gardien anglais (85e). Dans le temps additionnel, Lionel Messi sert idéalement Lautaro Martínez, qui offre la qualification à l’Argentine (90’+2e).

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Les réactions d’après-match

Du côté anglais, le sélectionneur Thomas Tuchel a reconnu que son équipe avait été trop passive après l’ouverture du score, concédant trop d’occasions en fin de rencontre et n’ayant pas su maintenir son niveau de jeu. Il n’a pas non plus manqué de livrer son avis explicite sur la petite finale face aux Bleus : « Personne n’a envie de jouer ce match ». Une déclaration qui révèle toute la frustration des Anglais, qui échouent encore aux portes de la finale…

Côté argentin, Lionel Scaloni a salué un groupe qui « ne cesse de le surprendre », insistant sur l’unité de son équipe et le soutien du public argentin dans ce succès.

L’Argentine défendra son titre en finale face à l’Espagne, dimanche à New York/New Jersey, dans un choc qui opposera pour la première fois Lionel Messi à Lamine Yamal sur la scène mondiale. L’Angleterre, de son côté, disputera la petite finale face à la France samedi, à 23 heures (heure française).

Paul Laffisse