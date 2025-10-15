Coupe du monde 2026 : le casting se précise avec 28 nations déjà qualifiées !

Alors que la fenêtre internationale d’octobre vient de s’achever, plus de la moitié des équipes attendues pour la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet) sont désormais connues. Ce Mondial, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera le premier de l’histoire à réunir 48 nations, réparties en 12 poules de quatre équipes. À moins de huit mois du coup d’envoi, 28 pays ont déjà validé leur billet pour la compétition.

L’Afrique en force, l’Europe encore en retard

Le continent africain a été le plus actif durant cette trêve. La zone Afrique connaît désormais ses neuf qualifiés : le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, le Ghana, le Cap-Vert (qualifié pour la première fois de son histoire), l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire — absente des deux dernières éditions — et le Sénégal. Derrière eux, un dernier ticket africain se jouera lors de barrages entre le Gabon, la RD Congo, le Cameroun et le Nigeria, avant un ultime barrage intercontinental.

En Europe, seule l’Angleterre a déjà validé sa participation grâce à un parcours parfait (six victoires en six matchs). La France, accrochée en Islande (2-2), aura l’occasion de se qualifier dès le 13 novembre au Parc des Princes face à l’Ukraine. Le Portugal, tenu en échec par la Hongrie, et l’Italie, toujours sous pression après son absence en 2022, devront patienter jusqu’à novembre pour connaître leur sort.

L’Amérique du Sud et l’Asie déjà bien représentées

En Amérique du Sud, la phase de qualification a confirmé la domination de l’Argentine, championne du monde en titre, accompagnée du Brésil, de l’Uruguay, de l’Équateur, de la Colombie et du Paraguay. La Bolivie, septième, disputera un barrage intercontinental.



Côté Asie, la liste des qualifiés s’allonge également avec le Japon, l’Iran, la Corée du Sud, l’Australie, le Qatar, l’Arabie saoudite, mais aussi deux nouveaux venus : la Jordanie et l’Ouzbékistan.

Les pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — sont automatiquement qualifiés pour représenter la zone CONCACAF, tandis que la Nouvelle-Zélande portera les couleurs de l’Océanie.

Le tirage au sort de la phase de groupes est prévu le 5 décembre, une date clé pour les sélections déjà qualifiées et les dernières nations encore en quête d’un billet pour le plus grand événement footballistique de la planète.