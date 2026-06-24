Coupe du Monde 2026 : Le réveil du Portugal, l’Angleterre accrochée…

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Dans les derniers matchs de la 2e journée de la phase de groupes, le Portugal a largement battu l’Ouzbékistan avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo, tandis que l’Angleterre a concédé le match nul face au Ghana. La Croatie a remporté son premier match face au Panama et la Colombie a assuré sa qualification pour les 16es de finale.

Cristiano a répondu aux critiques…

Vivement critiqués lors de leur premier match face à la RD Congo, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont totalement déroulé face à l’Ouzbékistan, leur infligeant une lourde défaite, 5-0. Le buteur d’Al Nassr (Arabie Saoudite) est le premier joueur à inscrire au moins un but dans 6 Coupes du Monde différentes. Menant 3-0 à la mi-temps, le Portugal a démontré sa supériorité dans le jeu et sur le terrain.

Dans ce même groupe K, la Colombie de Luis Diaz a battu la RD Congo sur la plus petite des marges, 1-0. C’est le latéral droit de Crystal Palace, Daniel Munoz, qui a inscrit le seul but de la rencontre. Dans un match dominé par les coéquipiers de James Rodriguez, et longtemps sauvée par un Lionel Mpasi intraitable, la RD Congo a finalement craqué à la 76e minute sur ce but de Daniel Munoz. Un résultat qui complique la donne pour les hommes de Sébastien Desabre, qui devront absolument s’imposer lors de l’ultime journée face à l’Ouzbékistan pour espérer disputer les 16es de finale.

Le match Portugal-Colombie sera décisif quant à l’acquisition de la 1ère place du groupe K, tandis que la RD Congo peut encore espérer ravir la 2e place au Portugal en cas de contre-performance des hommes de Roberto Martinez.

L’Angleterre neutralisée, la Croatie lance son Mondial

Dans le groupe L, l’Angleterre d’Harry Kane était opposée au Ghana d’Inaki Williams, frère aîné de Nico (Espagne). Dans un match équilibré, les deux équipes se sont donné coup pour coup, score final : 0-0. Un résultat nul qui n’arrange aucune des deux nations et qui rend la 3e journée du groupe encore plus décisive.

De son côté, la Croatie de Luka Modric est venue à bout du Panama d’Amir Murillo (ex-OM), 1-0, grâce à une réalisation du buteur de Levante, Budimir.

Le résultat entre la Croatie et le Ghana sera aussi déterminant que la rencontre entre l’Angleterre et le Panama. Dans un groupe plutôt équilibré, aucune équipe n’est assurée d’être qualifiée pour les 16es de finale.

Au terme de cette deuxième journée, rien n’est encore totalement joué, et plusieurs scénarios restent ouverts dans ces groupes très disputés. Entre favoris qui confirment, outsiders qui résistent et équipes encore en quête de déclic, la dernière journée s’annonce décisive et sous haute tension. Elle devrait lever les derniers doutes et révéler quelles nations auront su répondre présentes dans les moments clés pour poursuivre l’aventure mondiale.

Paul Laffisse