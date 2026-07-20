Coupe du Monde 2026 : Médaille d’argent pour Medina et Rulli…

L’Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en battant l’Argentine 1-0 après prolongation, hier soir à New York (MetLife Stadium), dans une finale où Facundo Medina, défenseur de l’Olympique de Marseille, a remplacé Christian Romero à la 70e minute…

Une Espagne dominante…

Dès l’entame, l’Espagne a pris l’ascendant sur le plan technique, multipliant les circulations de balle par l’intermédiaire de Lamine Yamal et Dani Olmo, tandis que l’Argentine cherchait à se montrer dangereuse sur les transitions autour de Lionel Messi. Le rythme est resté assez heurté, ponctué de nombreuses fautes de chaque côté (Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez et Álex Baena étant plusieurs fois sanctionnés) et de quelques tentatives sans réel danger, comme les frappes contrées de Lamine Yamal ou de Mikel Oyarzabal.

Lionel Scaloni réagit à la pause en faisant entrer Leandro Paredes à la place de Nico González pour étoffer l’entrejeu. Le sélectionneur argentin poursuit les ajustements en défense en lançant Nahuel Molina à la 58e minute, en lieu et place de Gonzalo Montiel.

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La fin du temps réglementaire est mouvementée en Argentine : Enzo Fernández, déjà averti à la 82e minute, écope d’un second carton jaune à la 93e minute et est expulsé, laissant ses coéquipiers à dix pour l’entame de la prolongation. Malgré 4 minutes de temps additionnel et plusieurs occasions espagnoles (Rodri, Nico Williams), le score reste de 0-0 au terme des 90 minutes.

Réduite à dix, l’Argentine résiste tant bien que mal en début de prolongation. L’Espagne continue de se procurer des occasions, avec notamment une tentative de Ferran Torres repoussée par Emiliano Martínez. La décision tombe finalement peu après l’heure de jeu des prolongations : sur un centre de la tête de Nico Williams, trouvé par une passe en profondeur de Pedri, Ferran Torres reprend du pied gauche et inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute.

Le temps de jeu de Facundo Medina…

Pour cette finale, Medina n’était pas titulaire. Il est entré en jeu en défense en seconde période, aux alentours de la 70e minute, en remplacement de Cristian Romero, sorti sur blessure. Son entrée s’inscrivait dans une série de changements défensifs argentins : Nahuel Molina avait également été introduit à la pause pour renforcer le dispositif, après la sortie de Lisandro Martínez, blessé dès la 44e minute et remplacé par Nicolás Otamendi.

Malgré son abnégation, Medina n’a pas pu empêcher l’ouverture du score espagnole en prolongation ni inverser le cours de la rencontre. Il quitte le tournoi avec une médaille d’argent, au terme d’un Mondial 2026 marqué par plusieurs pépins physiques mais aussi par un temps de jeu conséquent sous le maillot albiceleste.

Reste à savoir quel goût laissera cette finale à Facundo Medina une fois la déception retombée. Entré dans le feu de l’action pour pallier les blessures de ses coéquipiers, il aura vécu de l’intérieur les derniers instants d’un match référence, sans pouvoir peser sur son issue. À 27 ans, avec une médaille d’argent mondiale et une place confirmée dans le groupe de Lionel Scaloni, la question de son statut futur en sélection – titulaire, remplaçant de luxe, ou concurrencé par une nouvelle génération de défenseurs argentins – se posera dès les prochaines échéances. Reste également à voir comment l’Olympique de Marseille saura s’appuyer sur l’expérience acquise par son défenseur lors de ce Mondial, à l’aube d’une saison où le club retrouve la L’Europa League.

Paul Laffisse