Coupe du Monde 2026 : Portugal, Angleterre… le programme TV du jour !

Après la France et l’Argentine, ces autres nations vont faire leur entrée au Mondial aujourd’hui. Les Portugais de Cristiano Ronaldo et l’Angleterre d’Harry Kane s’apprêtent à entamer une compétition qui gagne en suspens au fil des jours…

Après Leo Messi, CR7 va entamer son Mondial

Dans le groupe K avec la RD Congo, la Colombie et l’Ouzbékistan, le Portugal s’apprête à débuter cette Coupe du Monde face aux Congolais de Chancel Mbemba à 19 heures (heure française). Un peu plus tard cette nuit, Colombiens et Ouzbeks s’affronteront à 3 heures du matin (heure française). Pour cette dernière Coupe du Monde, le Portugal aura certainement à cœur d’offrir le Mondial à Cristiano Ronaldo. Il ne faudra pas pour autant sous-estimer les hommes de Chancel Mbemba, ce premier match s’annonce prometteur. Au vu des surprises observées depuis le début de ce Mondial, les Portugais ne sont pas à l’abri d’une contre-performance face à la RD Congo.

Angleterre – Croatie, un classique des Mondiaux

Les hommes emmenés par Harry Kane vont faire leur entrée en lice dans ce Mondial face aux coéquipiers de Luka Modric, qui, à l’image de Cristiano Ronaldo, va disputer son dernier Mondial. Le vainqueur du ballon d’or 2018, qui évolue au Milan AC cette année, voudra partir sur une bonne note.

Les Three Lions restent favoris sur le papier, forts d’un effectif jeune et ambitieux qui n’attend plus que des résultats à la hauteur de son talent. Mais gare à l’expérience croate, redoutable dans ce genre de rendez-vous : la Croatie a déjà prouvé par le passé qu’elle savait hausser son niveau de jeu lors des grandes échéances, quitte à créer la surprise face à des adversaires considérés comme supérieurs.

Un nul serait un résultat sage pour ce premier match, mais les deux équipes voudront probablement prendre les trois points d’entrée pour aborder la suite du tournoi plus sereinement.

Avec l’entrée en lice du Portugal et de l’Angleterre, ce sont deux des grandes nations du football mondial qui rejoignent la course au sacre, aux côtés de la France et de l’Argentine. Reste à savoir si ces favoris annoncés confirmeront leur statut dès ce premier tour, ou si la RD Congo, la Croatie et les autres outsiders du jour viendront une nouvelle fois bousculer la hiérarchie. Une chose est sûre : au vu des surprises déjà enregistrées depuis le début de la compétition, rien ne semble acquis pour personne. Réponse dans quelques heures…

Programme des matchs du jour :

Mercredi 17 juin :

Portugal- RD Congo à 19heures (heure française) sur M6 & Bein Sport 1

Angleterre- Croatie à 22heures (heure française) sur M6 & Bein Sport 1

Jeudi 18 juin :

Ghana- Panama à 1heure du matin sur Bein Sport 1

Ouzbékistan- Colombie à 3heures du matin sur Bein Sport 1

Paul Laffisse