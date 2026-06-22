Coupe du Monde 2026 : Qualification en 16e dès ce soir pour la France ?

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Deux semaines après leur entrée en lice, les Bleus disputent ce soir leur deuxième match de poule face à l’Irak, à Lincoln Financial Field, à Philadelphie. Un rendez-vous à forts enjeux pour Didier Deschamps et ses hommes. Un nouveau succès pour les Bleus ? Vainqueurs 3-1 du Sénégal lors de leur entrée dans le tournoi, les Bleus chercheront cette fois à valider mathématiquement leur ticket pour les 16es de finale, avec une journée d’avance sur le calendrier. Une mission a priori à leur portée : la France affiche une cote de victoire à 1,1 contre 24 pour l’Irak, un écart qui reflète la différence de niveau entre la 3e nation au classement FIFA et la 56e. Mais Deschamps reste prudent. L’Irak, battu 4-1 par la Norvège lors de son entrée en lice, a montré des qualités offensives prometteuses et un pressing haut qui pourrait gêner les Bleus s’ils relâchent leur intensité. Mbappé, déjà dans l’histoire Lors du match d’ouverture contre le Sénégal, Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 réalisations, dépassant le précédent record d’Olivier Giroud (57). Ce soir, l’attaquant du Real Madrid vivra un autre moment particulier : il fêtera sa 100e sélection sous le maillot tricolore. Selon les informations de L’Équipe et Eurosport, Deschamps devrait procéder à trois changements par rapport au onze aligné face au Sénégal : Lucas Digne devrait prendre la place de Théo Hernandez après les difficultés défensives de ce dernier, tandis qu’au milieu, Manu Koné remplacerait Aurélien Tchouaméni, préservé en vue de la phase à élimination directe. Barcola, auteur d’un but après son entrée en jeu face au Sénégal, devrait être titularisé sur l’aile gauche à la place de Désiré Doué, tandis que Mbappé, Olise et Dembélé restent confirmés dans le trio offensif.

Un adversaire irakien plein de fierté Pour l’Irak, cette Coupe du Monde a déjà une saveur particulière : la sélection fait son retour dans la compétition après 40 ans d’absence, depuis le Mexique 1986. Lors de son premier match, elle s’est inclinée 1-4 face à la Norvège, malgré une égalisation de tête signée Aymen Hussein. Capitaine et icône offensive, Hussein reste le meilleur buteur historique de la sélection avec 34 réalisations en 96 sélections. Sa préparation n’a pourtant pas été simple : l’attaquant avait été retenu sept heures à l’aéroport de Chicago à son arrivée aux États-Unis, avant de répondre sur le terrain par un but dès son premier match mondial. Il devrait évoluer aux côtés d’Ali Al-Hamadi, l’attaquant d’Ipswich Town qui apporte de la vitesse en transition. Côté défensif, les Lions de Mésopotamie devront se montrer solides : Hussein Ali et Merchas Doski devront contenir Barcola et Dembélé sur les ailes, tandis que Zaid Tahseen et Akam Hashim auront la lourde tâche de surveiller Mbappé dans l’axe. Un contexte météo incertain Autre paramètre à surveiller : des orages sont annoncés à Philadelphie, avec un risque de suspension de la rencontre en cas d’éclairs. Un succès des Bleus ce soir leur permettrait d’aborder leur dernier match de groupe, contre la Norvège, sans pression et avec l’ambition de viser la première place. En cas de défaite, en revanche, la qualification serait totalement remise en jeu.

Reste à savoir si les Bleus parviendront à faire respecter la hiérarchie sans tomber dans le piège tendu par des Irakiens portés par l’envie d’écrire l’histoire de leur sélection. Une chose est certaine : entre les conditions météo incertaines, la fougue d’un adversaire qui n’a rien à perdre et l’ambition d’une équipe de France qui rêve déjà d’un parcours XXL, cette deuxième journée de poule pourrait réserver son lot de surprises.

Réponse ce soir… sur les coups de minuit, heure française…

Paul Laffisse