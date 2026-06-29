Coupe du Monde 2026 : Qualification historique pour le Canada et Cornélius !

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Le premier 16es de finale de ce Mondial opposait hier l’Afrique du Sud et la Canada. Ce sont les hommes de Jesse Marsch qui se sont imposés sur le fil, 1-0 sur une belle frappe en demi-volée du milieu et capitaine canadien, prêté par le FC Porto au Los Angeles FC Eustaquio. Ce soir aura lieu une des nombreuses affiches alléchantes des 16es entre le Brésil et le Japon…

Deux parcours similaires en phase de groupes

Les Bafana Bafana d’Hugo Broos avaient terminé deuxièmes du groupe A, avec une défaite contre le Mexique (0-2), un nul contre la Tchéquie (1-1) puis une victoire décisive contre la Corée du Sud (1-0) leur première en phase finale. Le Canada de Jesse Marsch avait connu un parcours tout aussi contrasté dans le groupe B : un nul frustrant contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) en ouverture, un large succès 6-0 contre le Qatar porté par un triplé de Jonathan David, puis une défaite 2-1 contre la Suisse qui les a privés de jouer ce huitième sur leurs terres.

Un match fermé, longtemps muet

La rencontre a tenu ses promesses sur le plan du suspense, mais pas sur celui du spectacle. L’Afrique du Sud a globalement dominé la possession et la circulation du ballon, dans la lignée du style qui avait fait sensation avec le club du Mamelodi Sundowns lors du Mondial des clubs 2025, mais s’est montrée stérile offensivement : seules deux frappes lointaines de Teboho Mokoena (6e) et Oswin Appollis (62e, 85e) ont inquiété le gardien canadien.

En face, le Canada a multiplié les transitions rapides sans parvenir à trouver la faille. Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan puis Jonathan David ont tous buté sur un Ronwen Williams exceptionnel dans les buts sud-africains, pendant qu’une tête de Moïse Bombito sur corner était repoussée sur la ligne. Le money-time s’annonçait pour la prolongation.

Eustáquio frappe au bout du temps additionnel

Mais à la 92e minute, sur un ballon repoussé par la défense sud-africaine, Stephen Eustáquio a armé une frappe à rebond aux abords de la surface, imparable pour Ronwen Williams. Un but cruel pour des Bafana Bafana qui avaient pourtant tenu bon pendant plus de 90 minutes.

Grâce à cette victoire arrachée dans la douleur, le Canada devient la première sélection qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026 une première historique pour le pays co-organisateur. Les Canadiens y affronteront, le 4 juillet à 19 heures (heure française) à Houston, le vainqueur du choc entre les Pays-Bas et le Maroc.

Reste à savoir si ce nouveau format, conçu pour démocratiser l’accès aux phases finales, continuera à produire ce genre de scénarios à suspense, ou s’il favorisera, sur la durée, les nations les mieux armées physiquement et tactiquement. Pour le Canada, l’épreuve de vérité commence réellement maintenant, face à l’un des deux mastodontes que sont les Pays-Bas et le Maroc. Pour l’Afrique du Sud, l’enjeu est différent : transformer cette élimination honorable en tremplin, et non en simple parenthèse, à l’image de ce qu’a réussi le Maroc en 2022.

Paul Laffisse