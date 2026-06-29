Coupe du monde 2026 : Sans-faute en poule, la France jouera demain en 16es contre la Suède !

Une phase de groupes maîtrisée de bout en bout

Premiers du groupe I avec un carton plein (9 points sur 9), les Bleus ont conclu leur premier tour en beauté avec une large victoire 4-1 contre une Norvège remaniée, privée notamment d’Erling Haaland, resté sur le banc.

L’homme du match n’est autre qu’Ousmane Dembélé. L’ailier français, sacré Ballon d’or, s’est offert son premier triplé en sélection en seulement 32 minutes, portant son total à quatre réalisations dans ce Mondial. En fin de rencontre, Désiré Doué a parachevé le succès tricolore d’une tête précise, inscrivant au passage son premier but en Coupe du monde.

Cette performance confirme la solidité et l’efficacité collective des Bleus, déjà convaincants lors de leurs succès contre le Sénégal et la Pologne.

La Suède, un adversaire à ne pas sous-estimer

Pour leur entrée dans la phase à élimination directe, les Français affronteront la Suède, troisième du groupe F et qualifiée parmi les meilleurs troisièmes. Le parcours des Scandinaves a été irrégulier : un match nul 1-1 face au Japon, une large victoire 5-1 contre la Tunisie, puis une lourde défaite 1-5 contre les Pays-Bas.

La rencontre se déroulera au MetLife Stadium de New York/New Jersey, théâtre du match d’ouverture de la France face au Sénégal, mardi 30 juin à 23h (heure de Paris).

Le principal danger suédois repose sur son duo offensif redoutable : Viktor Gyökeres (Arsenal) et Alexander Isak (Liverpool), deux attaquants reconnus soutenus par Benjamin Nygren. Les Scandinaves devront toutefois faire sans Dejan Kulusevski, contraint de déclarer forfait pour la compétition.

Défensivement, la Suède a montré certaines fragilités, notamment lors de sa lourde défaite contre les Pays-Bas — une faiblesse que les Bleus chercheront à exploiter.

Des ajustements attendus côté français

Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements par rapport à l’équipe alignée face à la Norvège. William Saliba, laissé au repos lors du dernier match, devrait retrouver sa place en charnière centrale aux côtés de Dayot Upamecano, reléguant Maxence Lacroix sur le banc.

Au milieu de terrain, Adrien Rabiot est pressenti pour remplacer Manu Koné, tandis que Lucas Digne pourrait être titularisé au poste de latéral gauche à la place de Théo Hernandez.

En attaque, l’incertitude demeure entre Désiré Doué et Bradley Barcola pour accompagner Ousmane Dembélé et le capitaine Kylian Mbappé, toujours en lice pour le Soulier d’or.

Un horizon relevé en cas de qualification

En cas de succès face à la Suède, les Bleus se qualifieraient pour les huitièmes de finale, où ils affronteraient le vainqueur du duel entre l’Allemagne et le Paraguay, prévu la veille.

Une affiche prometteuse se profile, mais avant cela, les Tricolores devront franchir l’obstacle suédois et confirmer leur excellent début de tournoi.