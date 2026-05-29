Coupe du monde 2026 : trois nouveaux joueurs de l’OM sélectionnés !

L’Olympique de Marseille sera bien représenté lors de la Coupe du monde 2026. L’Argentine a officialisé ce jeudi sa liste des 26 joueurs retenus pour défendre son titre mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada, et trois Olympiens figurent dans le groupe de Lionel Scaloni : Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina.

Une belle reconnaissance pour les trois joueurs marseillais, qui s’imposent désormais comme des éléments importants dans la rotation de l’Albiceleste à quelques jours du début du Mondial.

Trois joueurs de l’OM avec les champions du monde

Malgré une saison extrêmement mouvementée à Marseille, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina ont conservé la confiance du sélectionneur argentin. Les trois défenseurs olympiens représenteront donc l’OM au sein de la sélection championne du monde en titre.

Cette convocation confirme également la place grandissante prise par les joueurs marseillais sur la scène internationale ces derniers mois. L’OM fait d’ailleurs partie des clubs français les mieux représentés dans cette liste argentine.

Rulli devrait débuter la compétition dans le rôle de doublure d’Emiliano Martinez, tandis que Balerdi et Medina apporteront des solutions défensives dans un secteur extrêmement concurrentiel.

Lionel Messi disputera son sixième Mondial

Comme attendu, Lionel Messi sera évidemment la tête d’affiche de cette sélection argentine. À 38 ans, la légende de l’Inter Miami s’apprête à disputer la sixième Coupe du monde de sa carrière, un record historique.

Autour du capitaine argentin, Lionel Scaloni pourra également compter sur plusieurs cadres sacrés au Qatar en 2022 comme Cristian Romero, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez ou Rodrigo De Paul.

L’Atlético de Madrid est d’ailleurs le club le plus représenté dans cette liste avec six joueurs convoqués.

L’Argentine vise le doublé historique

Placée dans le groupe J, l’Argentine affrontera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie lors de la phase de groupes. Objectif affiché pour l’Albiceleste : conserver son titre mondial et réussir un doublé historique.

Du côté marseillais, cette forte représentation argentine constitue aussi une vitrine importante pour le club au moment où plusieurs cadres de l’effectif sont annoncés sur le départ cet été.

Leonardo Balerdi est notamment suivi par plusieurs grands clubs européens, tandis que l’avenir de Geronimo Rulli reste incertain après une saison éprouvante à l’OM. Facundo Medina, lui, fait partie des joueurs sur lesquels la nouvelle direction souhaite s’appuyer pour reconstruire le projet olympien autour de Grégory Lorenzi et du futur entraîneur.

Quoi qu’il arrive, l’OM aura donc trois représentants sous le maillot argentin lors du plus grand rendez-vous du football mondial.