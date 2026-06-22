Coupe du Monde 2026 : Un nouveau week-end riche en émotions !

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Près de deux semaines après son lancement, la Coupe du Monde 2026 ne cesse de procurer un panel d’émotions qui rappelle à quel point cet événement peut créer comme renforcer des liens parmi les nations et les communautés. Les matchs de ce week-end n’ont pas dérogé à la règle.

Le Maroc et le Brésil lancés

Dos à dos après leur affrontement lors du premier match de la compétition (1-1), Marocains et Brésiliens ont définitivement lancé leur Coupe du Monde avec des succès respectifs 1-0 et 3-0.

Opposés à l’Écosse, qui sortait d’une courte victoire 1-0 face à Haïti, les hommes de Mohamed Ouahbi ont surfé sur leur prestation convaincante face au Brésil et ressortent du match avec un succès 1-0, grâce à un nouveau but de Saïbari, déjà buteur contre les Brésiliens la semaine précédente.

De leur côté, les hommes de Carlo Ancelotti se sont largement imposés face à Haïti (3-0) et prennent la tête du groupe C avant la dernière journée, où tout reste à jouer. Les buteurs côté brésilien sont Matheus Cunha (doublé) et Vinicius. Une large avance acquise à la mi-temps a permis aux Brésiliens d’engranger de la confiance avant leur dernier match face à l’Écosse de McTominay, qui voudra valider son billet pour les 16es de finale.

La Turquie déjà éliminée

C’est l’une des déceptions de ce début de tournoi : la Turquie d’Arda Güler est d’ores et déjà éliminée du Mondial, suite à un nouveau revers, cette fois contre le Paraguay de Julio Enciso (Strasbourg). Les Turcs ont tout de même atteint un record en l’espace de deux matchs, en tirant 62 fois au but sans inscrire le moindre but.

Dans ce même groupe D, les Américains, emmenés par un grand Folarin Balogun (Monaco), sont venus à bout de l’Australie, qui sortait d’une victoire inaugurale face à la Turquie. Un succès 2-0 qui permet au pays hôte de valider sa qualification pour les 16es de finale.

Une Allemagne renversante face aux Ivoiriens

Dans l’un des chocs de ce week-end, Allemands et Ivoiriens se sont affrontés pour prendre la tête du groupe E et valider une qualification en phase finale. Malgré l’avance au score grâce à un but du capitaine des Éléphants, Franck Kessié, les Allemands ont su faire le dos rond et renverser les hommes d’Emerse Faé sur un doublé du buteur de Stuttgart, Denis Undav, entré à la 60e minute. En l’espace de 30 minutes, il a métamorphosé le visage offensif de l’Allemagne et a permis à son pays de valider son billet pour les 16es de finale.

De leur côté, les Ivoiriens sont tout de même quasiment assurés de terminer dans les trois premiers du groupe ; reste à voir s’ils termineront devant ou derrière l’Équateur, leur prochain adversaire. L’ultime journée du groupe E est prometteuse et pourrait bien réserver son lot de surprises, à l’image de ce Mondial jusqu’à présent.

Les Pays-Bas prennent la tête, la Tunisie prend la porte

La 2e journée du groupe F a vu les Néerlandais imposer leur loi face à la Suède, et le Japon infliger un lourd revers à la Tunisie, déjà éliminée de la compétition.

Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par les hommes de Ronald Koeman, la Suède de Viktor Gyökeres n’a pas su répondre. Avec un avantage de deux buts à la mi-temps, les Néerlandais ont accéléré au retour des vestiaires. Deux doublés, signés Brian Brobbey (Sunderland) et Cody Gakpo (Liverpool), plus une réalisation de Summerville (West Ham), ont permis aux coéquipiers de Virgil van Dijk (capitaine) de prendre la tête du groupe, en attendant leur dernier match face à des Tunisiens déjà éliminés. Côté suédois, c’est l’ailier de Newcastle Anthony Elanga qui a sauvé l’honneur sur une belle frappe à la 59e minute.

Dans l’autre match du groupe, opposant Japonais et Tunisiens, les hommes désormais coachés par Hervé Renard n’ont pas su inverser la tendance et ont rapidement vu les coéquipiers de Keito Nakamura (Stade de Reims) prendre l’avantage sur un but de Daishi Kamada (Crystal Palace), dès la 6e minute — le premier d’une longue série pour la défense tunisienne. Score final : 4-0 pour les Japonais, qui sont leaders du groupe ex aequo avec les Pays-Bas.

La Belgique inquiète, l’Espagne est lancée

Les hommes de Rudi Garcia semblent déjà au pied du mur après leur deuxième match nul consécutif, face à l’Iran. Surpris lors de leur premier match par une Égypte solide et solidaire, les coéquipiers de Kevin De Bruyne n’ont pas su faire la différence. Deux rencontres sans victoire pour les Belges, qui devront en plus faire sans Nathan Ngoy, expulsé lors de leur dernier match face à la Nouvelle-Zélande. Les hommes de Rudi Garcia devront s’imposer pour espérer voir les 16es de finale dans ce Mondial.

Dans ce même groupe G, l’Égypte a confirmé sa belle prestation face aux Belges avec un succès 3-1 contre la Nouvelle-Zélande, qui lui permet de prendre la tête du groupe. Le capitaine emblématique de la sélection, Mo Salah, y est également allé de sa réalisation, à la 67e minute. Une belle victoire pour les Égyptiens, qui affronteront l’Iran pour leur dernier match.

Si l’Espagne a peiné à convaincre face à des Cap-Verdiens courageux, les hommes de Luis de la Fuente ont déroulé face à l’Arabie Saoudite. Avec un Lamine Yamal de retour comme titulaire et un Oyarzábal en forme, les Espagnols se sont imposés 4-0 et prennent la tête du groupe H, en attendant l’ultime journée face à l’Uruguay.

C’est sans doute le petit poucet qui va poser des problèmes à plusieurs nations : le Cap-Vert, déjà auteur d’une prestation historique face à l’Espagne (0-0), a accroché l’Uruguay de Marcelo Bielsa (2-2). Alors qu’ils étaient menés 2-1 à la mi-temps, les Cap-Verdiens ont trouvé les ressources mentales pour recoller au score à la 60e minute et décrocher un nouveau match nul, qui les maintient en vie dans ce groupe — avec, pourquoi pas, l’espoir d’une qualification pour les 16es de finale en cas de bon résultat face à l’Arabie Saoudite, le 27 juin.

À l’approche des dernières journées de poules, ce Mondial 2026 confirme qu’il ne laissera personne indifférent. Entre les certitudes qui se confirment : Brésil, Espagne ou Pays-Bas semblent en pleine maîtrise et les surprises qui continuent de bousculer la hiérarchie, comme ce Cap-Vert décidément increvable, chaque groupe garde son lot de mystères.

Reste à savoir si les nations encore fragiles, à l’image de la Belgique ou de la Côte d’Ivoire, sauront se relever à temps. Une certitude : les prochains jours s’annoncent décisifs, et certains réveils pourraient être douloureux pour les grandes nations du football qui pensaient avoir leur billet en poche.

Paul Laffisse