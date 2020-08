Covid 19 : Pourquoi OM – ASSE pourrait être reporté par la Ligue

En raison de possibles nombreux cas de Covid-19 détectés à l’OM, le match de reprise du championnat opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne pourrait être reporté !

En effet, comme stipulé dans un article de L’Équipe, ce lundi, le protocole sanitaire de la Ligue est clair. Si plus de trois joueurs ou membres du staff d’une même équipe sont contaminés sur 8 jours glissants, la commission Covid de la Ligue a la possibilité de reporter les matchs de l’équipe concernée. Le risque de voir OM-ASSE reporté est donc réel en raison du contrôle positif avéré de Jordan Amavi, et des suspicions sur trois autres cas potentiels. Si les trois autres cas sont avérés, l’OM aurait alors quatre contaminations en quatre jours, et la Ligue pourrait en conséquence reporter le match.

Entrainement annulé aujourd’hui, en attendant le report du match ?

De plus, l’entraînement prévu aujourd’hui au centre Robert Louis-Dreyfus aurait été annulé. Cependant, les joueurs devront quand même se rendre à la Commanderie afin d’être testés individuellement depuis leur voiture. Entre l’annulation des deux derniers matchs amicaux, et le possible report du match de reprise du championnat, l’OM vit un mois d’août très difficile. Bon rétablissement aux joueurs et encadrants contaminés !