Crise à Liverpool en pleine implosion : Salah au cœur d’une tempête, Slot fragilisé !

À l’approche du choc de Ligue des champions face à l’OM, prévu le 21 janvier prochain au Vélodrome, le Liverpool traverse une période de fortes turbulences. Le club anglais, annoncé comme l’un des outsiders de la compétition, affiche un visage inquiétant depuis plusieurs semaines. Résultats décevants, tensions internes et décisions contestées : tous les signaux sont au rouge chez les Reds, alors que les Marseillais observent de près la situation de leur futur adversaire.

Sportivement, le nul concédé à Leeds (3-3) en Premier League a agi comme un révélateur. Malgré le doublé d’Hugo Ekitiké, incapable de verrouiller une rencontre pourtant à sa portée, Liverpool a encore montré d’importantes failles défensives. Ibrahima Konaté a été directement impliqué sur l’un des buts adverses en concédant un penalty. Une action qui a suscité une réaction publique de son entraîneur, Arne Slot, qui n’a pas cherché à esquiver le sujet. « Il fait beaucoup de bonnes choses mais il a été un peu trop présent sur la scène de crime, comme j’ai entendu dire en Angleterre. Cela signifie qu’il est impliqué sur les buts que nous avons concédés, mais si vous êtes un défenseur central, ça arrive dans le football », a déclaré le technicien néerlandais.

Slot tacle Konaté, Salah déballe sa frustration !

Mais la véritable onde de choc concerne la gestion de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien, légende du club, a été laissé sur le banc durant toute la rencontre, sans la moindre minute de jeu. Un choix fort, très mal vécu par l’intéressé, qui a exprimé publiquement sa colère après la rencontre. « Je n’arrive pas à y croire. Je suis très déçu. J’ai tellement donné pour ce club… et me retrouver sur le banc, sans explication, je ne comprends pas. J’ai l’impression que le club m’a trahi (…) J’avais de bonnes relations avec l’entraîneur, et tout d’un coup, plus rien. Je ne sais pas pourquoi. J’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club«, a-t-il lâché devant les journalistes.

🚨 BREAKING: Mo Salah UNLEASHES on Arne Slot & Liverpool bosses in BOMBSHELL interview 💣 💥 Direct quotes from Mo tonight: – “I said many times I had a good relationship with the manager… after the sudden we don’t have any relationship. I don’t know why.” – “I’m sitting on… pic.twitter.com/QFnqmx8A00 — J Stewart (@triffic_stuff_) December 6, 2025



Cette sortie médiatique a accentué la fragilité d’Arne Slot, désormais annoncé plus que jamais sur un siège éjectable. En interne, la situation serait tendue, et l’avenir de Salah à Liverpool apparaît de plus en plus incertain. Dans ce contexte, l’OM pourrait affronter une équipe déstabilisée en janvier, mais aussi revancharde. Un paramètre que le club phocéen devra absolument intégrer dans sa préparation de cette affiche européenne très attendue.