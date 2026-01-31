Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Crise à l’OM a tous les étages : Analyse
OM Actualités

Crise à l’OM a tous les étages : Analyse

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le replay du dernier débat Foot Marseille en mode solo. Notre journaliste Nicolas Filhol a fait le point sur la crise qui secoue l’OM depuis l’élimination en Ligue des champion ! L’entraineur olympien annoncé proche d’un départ, reste, la fin du mercato avec plusieurs départs annoncés sont au programme de cet dernière video disponible sur notre chaine Youtube.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823