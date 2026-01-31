Crise à l’OM a tous les étages : Analyse

Voici le replay du dernier débat Foot Marseille en mode solo. Notre journaliste Nicolas Filhol a fait le point sur la crise qui secoue l’OM depuis l’élimination en Ligue des champion ! L’entraineur olympien annoncé proche d’un départ, reste, la fin du mercato avec plusieurs départs annoncés sont au programme de cet dernière video disponible sur notre chaine Youtube.

