Crise des droits TV en Ligue 1 : nouvelle menace sur la LFP ?

La Ligue 1 traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que la plateforme DAZN, entrée en scène cette saison comme principal diffuseur du championnat, envisage de mettre fin prématurément à son contrat, un autre acteur majeur du paysage audiovisuel sportif, beIN Sports, pourrait également remettre en question sa participation selon l’Equipe.

Depuis plusieurs jours, les discussions entre DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) se poursuivent dans un contexte de tensions grandissantes. La plateforme britannique, qui dispose de huit matchs sur neuf par journée pour un montant annuel moyen de 375 millions d’euros, demande une révision à la baisse de son contrat. Avec seulement 500 000 abonnés et une perte estimée entre 200 et 250 millions d’euros pour cette saison, DAZN menace de quitter le navire si aucun compromis n’est trouvé. La situation risque de s’aggraver dès la saison prochaine avec une hausse automatique de 50 millions d’euros sur les droits.

En parallèle, DAZN réclame 573 millions d’euros à la LFP en justice, invoquant un « manquement observé » et une « tromperie sur la marchandise ». Un médiateur, mandaté par le tribunal de commerce de Paris, tente actuellement de rapprocher les deux parties.

beIN Sports prêt aussi à claquer la porte ?

Cette crise pourrait avoir des répercussions immédiates sur beIN Sports, l’autre détenteur de droits selon l’Equipe. La chaîne franco-qatarienne, qui diffuse l’affiche restante et verse 78,5 millions d’euros par an, observe de près les négociations. Selon un proche du dossier : « Il existe deux diffuseurs de la Ligue 1. Si l’un d’eux est soudainement autorisé à résilier ou à en payer moins cher ses droits, la question se pose clairement : pourquoi l’autre diffuseur ne ferait-il pas de même ? »

Sollicitée sur sa position actuelle, la chaîne indique au média sportif : « beIN Sports a un contrat avec la LFP, comprend ses obligations et les honorera en tant que diffuseur responsable et en soutien au football français comme il le fait depuis plus d’une décennie. » Mais si DAZN obtenait une baisse de ses engagements ou décidait de se retirer, beIN Sports pourrait revendiquer un traitement équivalent, notamment au regard de ses contributions, incluant un sponsoring estimé à 20 millions d’euros – un accord toujours en attente d’activation – pour la promotion de marques du Qatar par les clubs.

Cette situation place la LFP dans une position délicate, entre le risque d’une perte de deux diffuseurs majeurs et la difficulté à relancer la commercialisation de ses droits à court terme.