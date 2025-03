Croatie – France : Les notes de Rabiot !

L’Equipe de France de Didier Deschamps s’est inclinée 2-0 face à la Croatie. Voici les notes et l’appréciations du milieu de l’OM Adrien Rabiot lors de cette rencontre.

L’année 2025 démarre difficilement pour Didier Deschamps et ses joueurs. L’équipe de France s’est inclinée 2-1 contre la Croatie, ce jeudi à Split, lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations. En manque d’inspiration et dominés techniquement, les Bleus devront réagir au match retour dans trois jours à Saint-Denis.

Dès l’entame, les Croates imposent leur rythme. Mike Maignan brille en repoussant un penalty de Kramaric et en s’interposant face à Gvardiol, mais il finit par céder sur une tête de Budimir à la 26e minute (1-0). Malmenés, les Bleus peinent à construire et encaissent un second but juste avant la pause, sur une superbe frappe croisée de Perisic (2-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, la France tente de réagir. Dembélé et Mbappé sollicitent à plusieurs reprises Livakovic, sans succès. Malgré une possession en hausse, les Bleus manquent d’efficacité et peinent à se montrer dangereux. En toute fin de match, Modric réalise un sauvetage décisif devant Mbappé, symbole d’une Croatie solide et sereine. Avec ce revers, les Bleus devront réaliser un exploit au match retour pour espérer se qualifier.

Les notes des médias