Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne

Le consultant de RMC n’a pas mâché ses mots après la défaite de l’Olympique de Marseille face au Sporting (2-1). Selon lui, Roberto De Zerbi a commis plusieurs erreurs tactiques déterminantes, notamment en sortant Mason Greenwood à la pause.

Coup d’arrêt brutal pour l’OM. Après cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Marseillais ont chuté à Lisbonne ce mercredi (2-1) lors de la 3ᵉ journée de Ligue des champions. Réduits à dix juste avant la mi-temps après l’exclusion d’Emerson pour une simulation grossière dans la surface adverse, les Phocéens ont perdu pied au retour des vestiaires, concédant deux buts de Geny Catamo (69e) et d’Alisson Santos (86e), malgré une entame de match convaincante et une superbe ouverture du score signée Igor Paixão (14e).

Riolo : “De Zerbi s’est complètement trompé”

Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas cherché d’excuses à Roberto De Zerbi. Pour lui, le coach italien porte une lourde part de responsabilité dans cette défaite :

“L’OM a donné les trois points au Sporting. La gestion du match de De Zerbi est plus que critiquable, elle est totalement ratée”, a lâché l’éditorialiste.

“Évidemment, Emerson fait une grosse connerie avec son geste, mais le rôle du coach, c’est de te rattraper derrière. Et là, De Zerbi a été très mauvais. S’il faut vraiment sortir un joueur, je sors Aubameyang. Jamais je ne sors Greenwood de ce match, jamais.”

Mené à revoir ses plans après le carton rouge d’Emerson, De Zerbi a choisi de sacrifier Mason Greenwood et Arthur Vermeeren à la pause pour faire entrer Amir Murillo et Matt O’Riley, conservant ainsi sa défense à cinq. Une décision qui a profondément agacé Riolo :

“Il s’est enlevé toute possibilité de contre-attaque en sortant Greenwood. C’est incompréhensible. Il a voulu verrouiller le match, et ça n’a absolument pas marché. À dix, tu dois garder des flèches devant, surtout quand tu as un joueur comme Greenwood capable de faire la différence sur une transition. C’est une énorme erreur de coaching.”

A lire aussi : 💥SPORTING – OM (2-1) : ENORME DESILLUSION ! DEBRIEF COMPLET AVEC RODE FANNI