Daniel Riolo donne deux conseils à l’OM !

Après la dernière journée de Ligue 1, le débat autour de l’avenir de l’Olympique de Marseille et du bilan de Habib Beye continue d’animer les discussions. Sur RMC Sport, Daniel Riolo a pris la défense du technicien marseillais, estimant que le contexte sportif et humain de l’OM rendait tout jugement prématuré.

Alors que l’OM a perdu des places au classement depuis l’arrivée de Habib Beye, le journaliste de RMC Sport refuse de faire porter la responsabilité de cette fin de saison à l’ancien défenseur marseillais. Pour Daniel Riolo, le club phocéen traverse avant tout une crise structurelle et mentale qui dépasse largement le simple cadre du banc de touche.

Daniel Riolo appelle l’OM à revoir ses ambitions

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Au micro de RMC Sport, le chroniqueur a estimé que l’Olympique de Marseille devait adapter ses objectifs à sa réalité sportive actuelle. « Je pense que l’un des gros défauts de l’OM, c’est de considérer qu’ils sont ce qu’ils ne sont plus. Être en Europa League, je pense qu’au final ça n’est pas négatif. L’OM est beaucoup plus dimensionné pour l’Europa League que pour la Ligue des champions. Parce que quand ils y vont, ça pète de tous les côtés et les gens estiment qu’ils doivent y faire quelque chose. S’ils y vont sans prétention, ok. Mais eux ils meurent de la pression qu’ils se mettent eux-mêmes. Puisqu’ils ne savent pas faire, autant qu’ils aillent en C3… »

Le journaliste considère également que la direction marseillaise devrait maintenir sa confiance envers Habib Beye malgré les résultats mitigés observés depuis sa prise de fonction. « Moi je pense que je garderais Habib Beye. Je pense qu’il est arrivé dans un bourbier qui était indescriptible et que lui-même a pataugé dedans et n’a pas su s’en sortir. Mais je voudrais bien voir ce qu’il donne si on lui laisse depuis le début de la saison. »

Un contexte explosif autour de l’Olympique de Marseille

Pour Daniel Riolo, il est impossible d’évaluer objectivement le travail de Habib Beye compte tenu de la situation héritée après le départ de Roberto De Zerbi. Le consultant souligne notamment l’état psychologique du groupe marseillais et les tensions internes qui ont marqué la saison.

« Je pense qu’on ne peut pas donner une mission à quelqu’un qui arrive de cette façon et dans un bourbier pareil et un groupe qui est mort mentalement, épuisé, et en rupture avec les dirigeants, l’entraîneur peut faire ce qu’il veut, je pense qu’il n’y en aurait pas eu pour faire mieux », a-t-il expliqué.

Le polémiste est également revenu sur les performances de certains cadres de l’OM, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg, après le match contre Rennes. « Quand je vois le match de ce soir, quand je vois certaines attitudes, Aubameyang puni qui met un très beau but. Greenwood qui était en jambes. Hojbjerg qui était donné pour mort et qui ouvre le score. Quand je vois l’attitude contre Rennes, équipe en forme du moment, je pense que ce sont les joueurs qui ont tout fait cette année. Et ça a pété autour, c’est indescriptible ce qui s’est passé. Donc faire porter tout le chapeau à Habib Beye depuis qu’il est arrivé, parce que c’est un consultant qui ouvrait sa gueule, je n’adhèrerai jamais ! Je n’ai jamais vu autant de haine sur un entraîneur que ce qui s’est passé là. C’était complètement bidon, surfait et superficiel. »

Ces déclarations relancent le débat autour du projet sportif de l’Olympique de Marseille, à l’heure où le club doit désormais préparer la prochaine saison et clarifier sa stratégie après une année particulièrement agitée en Ligue 1.