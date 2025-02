Daniel Riolo encense le pilier de la réussite de l’OM !

L’Olympique de Marseille semble avoir trouvé son équilibre sous Roberto De Zerbi, et pour Daniel Riolo, ce succès repose avant tout sur une organisation bien huilée et un directeur sportif efficace. Dans l’émission L’After Foot sur RMC Sport ce lundi soir, le journaliste a analysé les raisons de cette dynamique positive, tout en soulignant le rôle clé de Mehdi Benatia dans la réussite actuelle du club.

Si l’OM brille cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, Daniel Riolo rappelle que la situation aurait pu être bien différente sans un environnement propice à l’expression des idées du coach italien. « On est tous d’accord pour dire que tout se passe bien et que c’est très positif. Il y a un entraîneur qui a ses idées, mais si ces idées ne s’expriment pas dans un contexte ultra favorable, je ne suis pas sûr que cela ne dérape pas comme à l’automne dernier. Si les boulons n’avaient pas été resserrés par le staff autour de lui, je ne suis pas sûr que tout serait revenu dans l’ordre, » a-t-il expliqué.

Riolo évoque également les doutes qui subsistent au sein des supporters marseillais quant à la capacité de De Zerbi à être l’homme de la situation sur le long terme : « Je ne suis pas sûr qu’au niveau des supporters, il n’y ait pas encore des interrogations pour savoir si c’est la bonne personne ou non pour l’OM. »

Un management plus structuré avec Benatia

Au-delà du travail de De Zerbi, Riolo insiste sur un facteur essentiel dans le bon fonctionnement de l’OM cette saison : la réorganisation du club avec un directeur sportif pleinement investi. Selon lui, cette meilleure répartition des rôles a permis de stabiliser l’équipe : « Sauf qu’on découvre aujourd’hui que, quand tu as un bon directeur sportif et que tout le monde est à sa place – peut-être que Pablo Longoria faisait trop de choses avant et qu’il était sujet à un peu trop de stress – cela fonctionne mieux. »

L’ancien international marocain Mehdi Benatia, arrivé en tant que conseiller sportif de Longoria, est particulièrement mis en avant par Riolo : « Je suis persuadé que si cela marche ainsi aujourd’hui, c’est parce que tout est carré, et ça, c’est l’œuvre de Mehdi Benatia. On l’a beaucoup dit, et je tiens à le redire : il n’y a pas de héros dans un club, c’est toute une équipe, toute une structure. »

Fait notable, Riolo va jusqu’à comparer la gestion actuelle de l’OM avec celle du PSG, mettant en avant l’importance d’une structure bien définie : « Dans le cas de l’OM, c’est pour moi l’exemple flagrant, encore plus qu’au PSG. Si l’entraîneur est soutenu et que tout le monde travaille dans le même sens, je pense que Roberto De Zerbi a besoin de ce confort. »

