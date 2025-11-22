Daniel Riolo explique pourquoi l’OM a “éclaté” Nice

L’Olympique de Marseille a frappé très fort en s’imposant 5-1 sur la pelouse de Nice lors de la 13e journée de Ligue 1. Une démonstration offensive qui a surpris autant qu’elle a impressionné, dans un stade où l’OM a souvent souffert ces dernières saisons. Mais pour Daniel Riolo, si le résultat est indiscutablement marquant, il ne doit pas masquer une réalité plus nuancée.

« Une efficacité redoutable »

Dans l’émission After Foot, Riolo a d’abord souligné ce qui saute aux yeux :

« L’efficacité marseillaise est redoutable. »

Attentifs, réalistes et cliniques, les Marseillais ont transformé la moindre brèche en occasion franche, puis en but. Une différence fondamentale dans un match où, selon lui, tout n’a pourtant pas été maîtrisé.

Le journaliste rappelle :

« Un adversaire plus précis aurait pu embêter l’OM. Nice s’est créé une dizaine d’occasions, avec trois ou quatre vraiment dangereuses. »

Une domination globale mais pas totale

Pour Riolo, la domination de l’OM n’a toutefois pas été totale :

« Sur l’ensemble de la partie, si tu regardes le nombre de duels gagnés, la possession, le nombre d’occasions… quand tu domines largement un adversaire, tu l’écrases aussi en termes de rapport de force. (…)

« En fait, tu éclates Nice ce soir car techniquement, individuellement, tu es largement supérieur à eux. « Collectivement, tu dois pouvoir maîtriser beaucoup plus. »