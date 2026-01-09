Daniel Riolo pointe le problème de l’OM et selon lui “c’est presque plus grave” !

L’Olympique de Marseille a laissé une impression contrastée jeudi soir lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain. Malgré une prestation globalement aboutie dans le jeu, le club phocéen s’est incliné aux tirs au but. Une rencontre qui a relancé le débat sur les difficultés récurrentes de l’OM, analysées publiquement par Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

Une prestation solide de l’OM malgré la défaite

Sur la pelouse, l’Olympique de Marseille a livré un match engagé et cohérent face au PSG, rival historique et référence du football français. Collectivement, les Marseillais ont répondu présents dans l’intensité, l’organisation et l’attitude, confirmant les progrès observés depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc.

Cette performance, bien que non récompensée au tableau d’affichage final, a été saluée par de nombreux observateurs. L’OM a su rivaliser sur le plan du jeu, poussant la rencontre jusqu’à la séance de tirs au but, un scénario cruel mais révélateur d’un certain niveau compétitif retrouvé.

Pour autant, ce nouvel échec dans un match à enjeu majeur pose question. Une interrogation partagée par Daniel Riolo, éditorialiste bien connu de RMC Sport, qui a livré une analyse sans détour sur son compte X.

Daniel Riolo évoque un problème mental plus que tactique

Dans un message publié après la rencontre, le journaliste a livré une lecture claire de la situation marseillaise : « L’OM est en train de montrer (on s’en doutait) que dans leurs matches ratés le souci n’est pas principalement tactique mais surtout mental, motivation, envie. C’est presque plus grave … bizarre en tout cas. »

Une déclaration qui fait écho à plusieurs prestations récentes du club phocéen, souvent capable de rivaliser avec les meilleures équipes, mais parfois en difficulté dans la gestion émotionnelle et la constance sur 90 minutes ou dans les moments décisifs.

Sans remettre directement en cause le travail de Roberto De Zerbi, Daniel Riolo met en lumière un axe de progression essentiel pour l’OM : la capacité à maintenir un niveau d’exigence élevé, indépendamment du contexte ou de l’adversaire. Un constat qui dépasse le simple cadre tactique et renvoie à la culture de la gagne et à l’état d’esprit collectif.

À l’heure où l’Olympique de Marseille nourrit de fortes ambitions sur la scène nationale, ce débat autour de l’aspect mental pourrait rapidement s’imposer comme un enjeu central de la saison. La prestation face au PSG, malgré la défaite, aura au moins eu le mérite de replacer ces questions au cœur de l’actualité olympienne.