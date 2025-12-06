Daniel Riolo s’interroge l’état d’esprit des Marseillais (“ce n’est pas normal !”)

L’OM est passé à côté de son rendez-vous. Battus 1-0 à Lille lors de la 15e journée de Ligue 1, les Marseillais ont laissé filer l’occasion de frapper un grand coup dans la course au podium. Mais au-delà du résultat, c’est la manière qui interroge. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a pointé un manque d’intensité qu’il juge incompréhensible.

Très critique sur l’attitude olympienne, Riolo a exprimé son étonnement face au faible niveau d’engagement des joueurs, pourtant attendus au tournant dans ce choc contre un concurrent direct.

“Quelle fatigue s’est abattue à ce point sur les Marseillais – qui n’ont pas joué un match supplémentaire en C1 cette semaine – pour les voir aussi amorphes et fournir aussi peu d’efforts par rapport à Lille, qui joue aussi tous les trois jours depuis le début de la saison ?”

L’éditorialiste ne comprend pas le décalage entre l’intensité proposée par le LOSC et celle de l’OM, pourtant reposé.

🗣️ @DanielRiolo: "Quelle fatigue s'est abattue sur l'OM pour le voir aussi amorphe ? Ce peu d'investissement, je ne me l'explique pas, c'est une faute" 🗨️@FlorentGautreau: "Je ne pense pas que le problème soit physique. Il y a une incrompréhension des choix tactiques"

“Ce peu de courses, ce peu d’investissement… c’est presque une faute”

Daniel Riolo insiste : l’OM est passé à côté dans l’état d’esprit.

“Ce peu de courses, ce peu d’investissement, je ne me l’explique pas, je ne le comprends pas, c’est presque une faute. Ce n’est pas normal que l’OM dispute ce genre de matchs sans se donner à fond.”

Pour lui, la prestation marseillaise n’est pas seulement un faux pas : elle interroge sur l’implication et la dynamique de l’équipe.

Alors que l’OM vise le podium et restait sur de bonnes performances, cette sortie apathique à Lille remet en cause la régularité attendue au plus haut niveau.

Le déplacement était clé, la performance déroute.