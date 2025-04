De la lumière à l’oubli : Que devient Giannelli Imbula ?

Ancien espoir du football français et cadre de l’OM de Bielsa en 2015, que devient Giannelli Imbula ? Du Vélodrome à l’anonymat, itinéraire d’un talent perdu.

Arrivé en provenance de Guingamp en 2013 contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Giannelli Imbula débarque à l’OM avec l’étiquette de meilleur joueur de Ligue 2. Malgré des débuts un peu timides lors de sa première saison (2013-2014), il s’impose progressivement dans le onze marseillais, particulièrement sous les ordres de Marcelo Bielsa, qui voit en lui un potentiel immense. Sa saison 2014-2015, très certainement la meilleure de sa carrière, le place alors sous les projecteurs des plus grands clubs européens. Véritable pilier de l’effectif d’El Loco, il dispute 39 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 2 passes décisives cette année-là et contribue largement au jeu séduisant de l’équipe olympienne.

C’est cette belle saison qui pousse ainsi le FC Porto à miser près de 20 millions d’euros sur lui, faisant de lui la 3ème plus grosse vente de l’histoire du club à l’époque.

Une longue descente aux enfers…

Malheureusement pour lui, l’alchimie ne prend pas au Portugal. Imbula ne parvient pas à s’imposer à Porto, et six mois seulement après son arrivée, il est transféré à Stoke City en Premier League pour une somme avoisinant les 24 millions d’euros. Là encore, malgré des débuts assez prometteurs, le milieu de terrain s’efface peu à peu jusqu’à disparaître des plans du club de Stoke-on-Trent.

La suite ? Une succession de prêts qui illustrent parfaitement le déclin d’un joueur autrefois très courtisé. Toulouse, le Rayo Vallecano, Lecce puis un passage raté à Sochi : Imbula voyage, mais ne s’installe nulle part. Son rendement baisse, tout comme sa valeur sur le marché, et les clubs qui l’accueillent espèrent à chaque fois une renaissance qui ne vient jamais.

🔹Le 28 septembre 2014, Giannelli Imbula 🇨🇩 inscrivait ce but incroyable face à Saint-Etienne.

Après son passage à Sochi, Giannelli Imbula rejoint Portimonense en mars 2021. Au Portugal, il reste un peu plus d’un an avant de se retrouver une nouvelle fois sans club à l’été 2022. Il faut attendre janvier 2023 pour le voir retrouver une formation, cette fois en Turquie, avec Tuzlaspor. Une expérience de courte durée, puisqu’il quitte le club dès le mois d’août pour signer à Istanbulspor. Mais là encore, l’ancien espoir du football français ne parvient pas à s’imposer et se retrouve libre depuis février 2024.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Imbula continue de symboliser ce qu’aurait pu être une carrière prometteuse, entre coups d’éclat et errance sportive.

