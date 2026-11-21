Jeffrey de Lange aurait pu quitter l’OM cet été avant de profiter du départ de Geronimo Rulli. Le prix de Pierre-Emile Højbjerg continue de faire débat, alors que Bruno Genesio prépare la réception du Mans avec deux absences à gérer.

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1. Jeffrey de Lange raconte le transfert qui aurait pu l’éloigner de l’OM

Aujourd’hui titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille, Jeffrey de Lange↗ envisageait sérieusement un départ lors du dernier mercato estival. Après deux saisons passées dans l’ombre de Geronimo Rulli, le gardien néerlandais souhaitait obtenir davantage de temps de jeu à 28 ans. Le FC Twente, son ancien club, était intéressé, tout comme Erik ten Hag. Dans un entretien accordé à Voetbal International, De Lange explique que les discussions avec le club néerlandais étaient sérieuses. Ses attaches personnelles dans la région d’Enschede, où sa compagne est originaire et où le couple possède une maison, rendaient également cette hypothèse crédible. Le départ de Rulli vers Manchester City et les restrictions imposées à l’OM par la DNCG ont finalement modifié la situation.

« Cet été, le FC Twente était encore très intéressé. […] Je voulais simplement jouer. Erik ten Hag était très intéressé aussi. Nos échanges se sont très bien passés. »

Bruno Genesio lui avait toutefois annoncé dès leur première rencontre qu’il bénéficierait de nombreuses opportunités. De Lange a donc choisi de rester et a progressivement gagné sa place, avec des prestations remarquées contre Toulouse, le Bayer Leverkusen et Lens. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il estime désormais être en position de force alors qu’aucune prolongation n’a été officialisée.

2. Pierre-Emile Højbjerg vendu pour 20 millions d’euros ?

Le cas de Pierre-Emile Højbjerg divise les intervenants de Débat Foot Marseille. Jean-Charles de Bono se montre favorable à une vente si une offre de 20 millions d’euros arrive, en mettant en avant la possibilité de réduire la masse salariale et de recruter un joueur plus jeune. Sourigna reconnaît la valeur d’une telle proposition, mais insiste sur le rôle du Danois dans l’équilibre de l’équipe. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

« Si aujourd’hui tu as l’opportunité de le vendre à 20 millions, mais je le vends de suite. Tu parles de DNCG, tu peux trouver un joueur d’avenir, beaucoup plus jeune, avec un salaire moindre, qui peut te rendre autant de services. »

Sourigna rappelle que Højbjerg est régulièrement utilisé et que son salaire doit être mis en rapport avec son temps de jeu. Il souligne aussi l’influence du milieu dans le vestiaire, au-delà de ses performances individuelles. Les deux intervenants se rejoignent finalement sur le montant évoqué, tout en laissant ouvertes les questions de l’existence d’une offre et de la volonté du joueur de partir.

3. OM-Le Mans : Genesio doit-il modifier son onze ?

L’Olympique de Marseille reçoit Le Mans dimanche 22 novembre à 20h45 au Stade Vélodrome, pour la 11e journée de Ligue 1. Les Marseillais restent sur cinq victoires consécutives en championnat, tandis que le promu manceau occupe la quinzième place avec huit points en dix journées et n’a remporté qu’une seule rencontre. Le Mans a encaissé 19 buts depuis le début de la saison, mais peut compter sur plusieurs recrues expérimentées, parmi lesquelles Djibril Sidibé, Habib Diallo et Louis Mafouta. Ce dernier a déjà inscrit quatre buts. Le système à trois défenseurs centraux et la capacité des Manceaux à se projeter rapidement figurent parmi les éléments identifiés avant la rencontre. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Pour cette réception, Bruno Genesio doit composer avec les absences d’Emerson Palmieri et de Derek Cornelius. Après la victoire obtenue à Lens, l’entraîneur marseillais doit choisir entre la continuité et plusieurs ajustements avant les prochaines échéances européennes. L’avant-match de Football Club de Marseille présente également le dernier onze, les joueurs à surveiller et le onze probable de l’OM.