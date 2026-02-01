OM. : De Zerbi interpelle Rulli après le nul concédé face au Paris FC

Le match nul concédé par l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Paris FC (2-2), samedi 31 janvier, a laissé des traces. En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas éludé la responsabilité de son gardien Geronimo Rulli, auteur d’une sortie manquée ayant entraîné le penalty de l’égalisation parisienne dans les dernières minutes.

À la veille de la rencontre, l’entraîneur marseillais avait pourtant réaffirmé sa confiance envers le portier argentin, le décrivant comme « toujours très positif », tout en reconnaissant qu’il pouvait commettre des erreurs. Mais après ce nouveau scénario cruel, le discours s’est fait plus ferme.

Une sortie ratée aux lourdes conséquences

Alors que l’OM se dirigeait vers une victoire précieuse, trois jours après son élimination en Ligue des champions, Geronimo Rulli a manqué sa sortie au poing en fin de match, percutant Marshall Munetsi dans la surface. L’arbitre a logiquement désigné le point de penalty, permettant au Paris FC d’arracher l’égalisation.

Cette erreur intervient dans un contexte déjà fragile pour le gardien de 32 ans, seulement trois jours après une bévue sur l’ouverture du score de Bruges en Ligue des champions, sur laquelle il n’était « pas exempt de tout reproche ».

Des mots forts en conférence de presse

Visiblement désabusé, Roberto De Zerbi a tenu à clarifier sa pensée, tout en interrogeant ouvertement la question de la confiance de son gardien.

« Je ne sais pas si Rulli, à 32 ans, manque de confiance en lui, c’est un problème grave pour lui », a lancé le technicien italien.

Le coach marseillais a toutefois relativisé le nombre d’erreurs commises par son joueur :

« Je pense qu’il n’a commis que deux erreurs, comme nous en commettons tous. Mais je ne pense pas que ce soit un manque de confiance. Sinon, ce serait grave, car si Rulli, qui a 32 ans, perd confiance en lui à cause de deux erreurs… alors nous devrions nous inquiéter. »

Une fin de match qui s’inscrit dans une série inquiétante

Ce nouveau but encaissé dans le temps additionnel n’est pas un cas isolé pour l’OM, déjà fragilisé ces dernières semaines par des scénarios similaires face au Sporting, à l’Atalanta ou encore au PSG lors du Trophée des champions.

Au classement, ce nul laisse les Marseillais à sept points de Lens, leader provisoire qu’ils avaient pourtant battu une semaine plus tôt. Lyon peut par ailleurs revenir à hauteur de la troisième place en cas de succès contre Lille.

Une semaine sous haute tension

Dans un contexte de crise latente, l’OM joue gros dans les jours à venir. Mardi, les Phocéens se déplaceront à Rennes pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, une compétition qui représente leur meilleure chance de remporter un trophée depuis 2012. Dimanche prochain, le Classique face au PSG viendra clore une semaine décisive.

Une nouvelle contre-performance pourrait fragiliser un peu plus Roberto De Zerbi, dont le statut reste étroitement lié aux résultats immédiats.