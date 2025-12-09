De Zerbi: “Je suis fatigué, mais heureux. Ce n’était pas un bon moment à passer.”

Fatigué mais soulagé, Roberto De Zerbi a livré un discours lucide après la victoire arrachée de l’Olympique de Marseille face à l’Union Saint-Gilloise (2-3) au micro de Canal + . L’entraîneur marseillais a reconnu que cette rencontre mettait fin à une période délicate pour son équipe :
« Ce n’était pas un bon moment à passer. On a fait match nul à Toulouse, puis perdu contre Lille où on a mal joué. C’était une période difficile. » Satisfait de la réaction de ses joueurs, il a toutefois pointé une prestation contrastée où l’OM a alterné maîtrise et frayeur. « On a bien réagi en gagnant ce match. On a fait une très bonne première mi-temps, jusqu’au deuxième but de Greenwood. Ensuite, on a eu moins d’énergie physiquement, et il y a aussi eu de la peur. On a trop reculé. Les vingt dernières minutes n’ont pas été bonnes », a-t-il regretté. Malgré ces difficultés, De Zerbi veut retenir la victoire, essentielle pour relancer un groupe en quête de confiance et toujours en course pour la qualification européenne.