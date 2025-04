De Zerbi (OM) : “Mason Greenwood est revenu à son niveau !”

À la veille d’une réception capitale de Brest au stade Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse sur la semaine à Rome et la préparation un peu différente de cette rencontre contre les bretons. L’entraîneur lombard s’est également exprimé sur le cas de Mason Greenwood, beaucoup critiqué ces dernières semaines…

Double buteur la semaine passée contre Montpellier, le jeune anglais de 23 ans semble avoir réenclenché une bonne dynamique à l’image de son début de saison. Pour Roberto De Zerbi, l’ancien Mancunien est de retour à son meilleur niveau.

Interrogé en conférence de presse sur les raisons de la baisse de régime de l’OM ces dernières semaines, l’ancien coach de Brighton a profité de l’occasion pour adresser quelques louanges au numéro 10 marseillais :

“Je pense qu’au niveau physique, tout le monde est revenu. Mason Greenwood est revenu à son niveau de vitesse et d’explosivité du début de saison.”

Reste désormais à voir si le natif de Bradford aux 19 réalisations cette saison saura se montrer aussi décisif qu’on l’attend dans ce sprint final, crucial pour l’avenir de l’OM.

🗣️ « On a travaillé. On a passé un peu plus de temps ensemble, il n’y a pas de secret, je me sens bien à Marseille. »#DeZerbi 🇮🇹 : « Compte tenu de l’importance de l’enjeu, c’est ce que je voulais faire du point de vue de la gestion du groupe et de la routine quotidienne. On a… pic.twitter.com/Yyeq6myGwF

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 26, 2025