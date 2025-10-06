Débat Foot Marseille ! 🔵⚪ OM : On fait le bilan mercato des recrues (tier list), résultats et classement !

Ce lundi à 17h30, ne manquez pas notre LIVE Débat Foot spécial Marseille ! Au programme : un bilan complet de l’OM, entre résultats récents, position au classement et ambitions pour la suite de la saison. On analysera également le calendrier à venir, les forces et les faiblesses de l’équipe face aux prochaines échéances. Le mercato et les nouvelles recrues seront bien sûr au cœur des discussions : qui a convaincu, qui doit encore faire ses preuves ? On fera un classement dans une tier list !
⚽ LIVE Débat Foot Marseille – Lundi 17h30 !
On fait le bilan OM : résultats, classement, calendrier, mercato et recrues. 🗣️
📺 À suivre ici : https://t.co/UwFJHZYunD#OM #DébatFootMarseille #Ligue1 #Mercato pic.twitter.com/w0liR7sxVI
— Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 6, 2025