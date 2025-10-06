Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Débat Foot Marseille ! 🔵⚪ OM : On fait le bilan mercato des recrues (tier list), résultats et classement !
OM Actualités

Débat Foot Marseille ! 🔵⚪ OM : On fait le bilan mercato des recrues (tier list), résultats et classement !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Ce lundi à 17h30, ne manquez pas notre LIVE Débat Foot spécial Marseille ! Au programme : un bilan complet de l’OM, entre résultats récents, position au classement et ambitions pour la suite de la saison. On analysera également le calendrier à venir, les forces et les faiblesses de l’équipe face aux prochaines échéances. Le mercato et les nouvelles recrues seront bien sûr au cœur des discussions : qui a convaincu, qui doit encore faire ses preuves ? On fera un classement dans une tier list !

 


 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823