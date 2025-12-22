Débat Foot Marseille : gros bilan de la demi-saison de l’OM ce lundi à 17h30

Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille fait le point sur la demi-saison 2025/2026 de l’OM. Entre analyse des matchs, classements, moments forts, et projections pour 2026, les experts passent tout au crible : performances, joueurs clés, recrues et perspectives pour la suite de la saison. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les supporters marseillais.

Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille revient en direct pour un numéro exceptionnel consacré au bilan de la demi-saison 2025/2026 de l’OM. Au programme :

Analyse du match Bourg-en-Bresse – OM (0-6) et du tirage au sort des 16es de finale.

et du tirage au sort des 16es de finale. Zoom sur le calendrier de janvier , les 10 moments clés , les chiffres de la L1 , et le classement Ligue 1 et C1 .

, les , les , et le . Gros débat sur le meilleur et pire match , le meilleur joueur , la révélation , le top et flop des recrues , le taulier et l’ onze idéal .

, le , la , le , le et l’ . Projection sur 2026 : mercato, jeu et perspectives avec De Zerbi.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football marseillais.

#OM #DébatFootMarseille #Ligue1