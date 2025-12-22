Débat Foot Marseille : gros bilan de la demi-saison de l’OM ce lundi à 17h30

Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille fait le point sur la demi-saison 2025/2026 de l’OM. Entre analyse des matchs, classements, moments forts, et projections pour 2026, les experts passent tout au crible : performances, joueurs clés, recrues et perspectives pour la suite de la saison. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les supporters marseillais.
Ce lundi à 17h30, Débat Foot Marseille revient en direct pour un numéro exceptionnel consacré au bilan de la demi-saison 2025/2026 de l’OM. Au programme :
- Analyse du match Bourg-en-Bresse – OM (0-6) et du tirage au sort des 16es de finale.
- Zoom sur le calendrier de janvier, les 10 moments clés, les chiffres de la L1, et le classement Ligue 1 et C1.
- Gros débat sur le meilleur et pire match, le meilleur joueur, la révélation, le top et flop des recrues, le taulier et l’onze idéal.
- Projection sur 2026 : mercato, jeu et perspectives avec De Zerbi.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de football marseillais.
