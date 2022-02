Débrief d’OM – Clermont : Match honteux des joueurs ? Les choix de Sampaoli, les sifflets du Vélodrome…

Voici le replay du debrief de la rencontre entre l’OM et Clermont (0-2) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Avec Nicolas Filhol, Hakim des Lions de l’Atlas et Rayane Benmokrane ! Retrouvez les 3 enseignements, l’analyse à chaud et bien sûr votre débrief !

On doit changer maintenant, parce qu’on est au moment le plus important de la saison — Lopez

« On est très mal entrés dans le match avec vingt premières minutes ratées et un but de retard. Ensuite, on a eu le contrôle, on a eu des possibilités et leur gardien a fait beaucoup d’arrêts. Mais tout était plus compliqué avec un but de retard. C’est dur pour nous ici, on a perdu beaucoup de points. On doit corriger ça et gagner des matchs à domicile. C’est très important pour nous et pour le public. Il y a eu beaucoup d’anxiété et à partir du but encaissé, il y a eu peu de clarté offensive. Les sifflets sont normaux. Le public veut voir ce qu’il est venu chercher et on n’a pas su lui donner. Il faut l’accepter et essayer de s’améliorer. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse/ L’Equipe (20/02/2022)