Décision de la DNCG reportée… le mercato OM bloqué ?

Le passage de l’OM devant la DNCG tarde à accoucher d’une décision. Après un premier report et des documents supplémentaires demandés, le verdict était attendu ce mardi, il a encore été reporté…

Alors que le LOSC n’a finalement pas été sanctionné par la DNCG après l’examen de sa situation financière, l’OM est toujours en attente. La Provence explique ce soir que « l’OM a transmis aujourd’hui les documents complémentaires demandés par la Direction nationale du contrôle de gestion. Le club olympien attend désormais le verdict du gendarme financier du football français. Une décision qui pourrait intervenir entre demain et le 23 juin prochain, le dernier jour où la DNCG se réunit. »

Décision entre demain et le 23 juin !

Pourquoi autant de temps avant d’avoir une réponse ? Car la DNCG a un grand nombre de dossiers à gérer. Les cas de Lille, Amiens, Saint-Etienne, Caen, Annecy, le Red Star et Bordeaux ont été communiqués ce mardi. Le club bordelais a d’ailleurs été sanctionné d’une relégation administrative en National 1. Pablo Longoria et son staff espère que la décision sera favorable, l’été dernier l’OM avait du faire avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. Difficile en attendant la décision de la DNCG d’officialiser des arrivées… les supporters marseillais vont devoir patienter.