départ inattendue de Rowe ? grosse info sur Greenwood, la rumeur Maguire… Les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 infos concernant le mercato de l’OM qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 6 aout 2025.

1- Jonathan Rowe déjà sur le départ ? Naples, l’Atalanta et la Roma à l’affût

Recruté l’été dernier en provenance de Norwich City via un prêt avec obligation d’achat d’environ 17 millions d’euros, Jonathan Rowe pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, Roberto De Zerbi ne compte pas spécialement sur l’ailier anglais, et le club phocéen serait ouvert à son départ en cas d’offre satisfaisante.

Le joueur de 21 ans n’a pas totalement convaincu lors de ses premières apparitions sous le maillot olympien, et son rendement jugé insuffisant place désormais son avenir en suspens. Plusieurs clubs italiens, dont Naples, l’Atalanta Bergame et l’AS Roma, surveillent de près sa situation et pourraient passer à l’action avant la fin du mercato estival.

Par ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être repositionné sur le flanc gauche, une option sérieusement envisagée par De Zerbi pour rééquilibrer ses choix offensifs.

Dans ce contexte, l’OM continue d’analyser le marché pour dégraisser intelligemment tout en affinant son effectif pour la saison à venir.

2 – Mercato OM : Greenwood jugé intransférable, comme Balerdi

L’OM tient à ses cadres. Selon La Provence, Mason Greenwood est considéré comme intransférable par les dirigeants marseillais et Roberto De Zerbi, au même titre que Leonardo Balerdi, pilier défensif du club. L’ailier anglais, arrivé définitivement de Manchester United l’été dernier, s’est imposé comme un joueur clé dans le projet de jeu phocéen. Malgré les convoitises venues d’Europe et d’Arabie saoudite, le club ne souhaite pas entendre parler d’un départ.

Dans cette logique, la piste Edon Zhegrova, récemment activée par l’OM, n’est pas liée à un potentiel transfert de Greenwood. L’objectif serait plutôt d’étoffer les options offensives à disposition de De Zerbi. Le Kosovar, qui souhaite quitter Lille, est évalué entre 15 et 20 M€. Mais sa forme physique interroge, lui qui n’a plus joué depuis décembre 2024 en raison d’une blessure aux adducteurs.

Si son arrivée dépend de plusieurs conditions, Greenwood reste l’option n°1 à droite. Avec Balerdi en défense, l’OM entend construire autour d’un noyau stable tout en poursuivant son mercato ambitieux.

3- Mercato OM : Harry Maguire surveillé, mais un dossier très compliqué

L’Olympique de Marseille garde un œil attentif sur Harry Maguire, selon le Daily Mail. Le défenseur anglais de 32 ans, sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2026, reste un profil apprécié par la direction marseillaise. Mais un transfert semble aujourd’hui peu probable, tant son statut reste élevé chez les Red Devils.

Malgré cinq offres repoussées cet été (provenant notamment de clubs anglais, italiens et turcs), United ne souhaite pas se séparer de son défenseur. Réintégré dans le groupe de leaders par Ruben Amorim, Maguire a su regagner du crédit grâce à son attitude et à un but décisif contre l’OL en Ligue Europa. Une prolongation de contrat pourrait même être envisagée, bien qu’aucune discussion ne soit encore lancée.

Côté OM, la piste reste théorique, surtout face au salaire XXL du joueur, estimé à 220 000 €/semaine. Si Pablo Longoria suit la situation, notamment dans l’optique d’un départ libre à partir de janvier 2026, aucun mouvement concret n’est prévu pour l’instant.

