Des bagarres entre supporters de l’OM et de Newcastle à Marseille !

Des bagarres ont éclaté lundi soir dans les rues de Marseille entre des supporters de l’OM et des fans de Newcastle, à quelques heures du match de Ligue des Champions OM–Newcastle, prévu ce mardi à 21h. La soirée, marquée par un important afflux de supporters anglais, a rapidement viré à la tension malgré quelques moments de fraternité observés plus tôt dans la journée, notamment autour de chants communs anti-PSG aperçus dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

Très vite, l’atmosphère s’est dégradée. Plusieurs vidéos publiées sur X montrent des affrontements directs, parfois violents, avec des coups échangés — dont certains portés à l’aide de casques de scooters — dans des scènes de bataille rangée au cœur de la ville. Un bar fréquenté par des supporters des Magpies a également été ciblé par des tirs de gaz lacrymogènes, comme l’ont affirmé plusieurs fans anglais sur les réseaux sociaux.

Un dispositif sécuritaire massif, écho de précédents douloureux

Ces incidents surviennent alors que la ville est placée sous un dispositif de sécurité exceptionnel. Plus de 1.000 policiers ont été mobilisés dans Marseille, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, pour encadrer l’arrivée de plus de 3.000 supporters anglais attendus entre lundi et mardi. Environ 500 fans de Newcastle étaient déjà sur place dès lundi, principalement concentrés autour du Vieux-Port, dans des pubs et bars où des unités de CRS avaient été déployées.

Dans un communiqué, la préfecture a annoncé plusieurs mesures restrictives, parmi lesquelles :

– un arrêté interdisant à toute personne se revendiquant supporter de Newcastle de circuler ou stationner dans certaines zones,

– une interdiction de port, transport, détention et usage d’engins pyrotechniques aux abords de l’Orange Vélodrome.

Des drones sont également prévus pour survoler le centre-ville et les alentours du stade afin de repérer d’éventuels fauteurs de troubles. L’autorité précise que « ce dispositif de sécurité montera en puissance demain ».

La venue de Newcastle à Marseille réactive de douloureux souvenirs. En 2016, lors de l’Euro, de très violents affrontements avaient éclaté entre supporters anglais et russes dans la ville. En 1998, durant la Coupe du monde, des bagarres avaient déjà opposé des habitants à des fans anglais avant un match contre la Tunisie.

À la veille de ce nouveau choc européen, Marseille se retrouve de nouveau au cœur d’un climat à risque, où la rivalité sportive a laissé place, le temps d’une soirée, à des tensions inquiétantes.