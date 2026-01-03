Des retours et des absents côté FC Nantes avant d’affronter l’OM !

À moins de 48 heures de son déplacement au Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille, le FC Nantes se présentera avec un effectif partiellement remanié. Entre absences liées à la CAN et retours importants, Ahmed Kantari a fait le point sur la situation de son groupe, confronté à un rendez-vous délicat face à l’OM en Ligue 1.

Nantes privé de deux cadres, la CAN en toile de fond

Le FC Nantes devra se déplacer à Marseille sans deux éléments importants de son effectif. Mostafa Mohamed et Chidozie Awaziem sont tous deux absents car retenus avec leur sélection nationale pour la Coupe d’Afrique des nations. Une situation anticipée mais qui pèse sur les options d’Ahmed Kantari, à un moment charnière de la saison.



L’attaquant égyptien et le défenseur nigérian manquent aux Canaris, engagés dans une lutte serrée pour le maintien en Ligue 1. Ces absences réduisent les possibilités de rotation, notamment face à une équipe de l’Olympique de Marseille qui reste solide à domicile et entend imposer un rythme élevé sous la direction de Roberto De Zerbi.

Dans ce contexte, le déplacement au Vélodrome s’annonce comme un test d’envergure pour un groupe nantais en quête de points précieux.

Des retours attendus et Cabella déjà opérationnel

Malgré ces forfaits, l’actualité de l’effectif nantais n’est pas uniquement marquée par les absences. Louis Leroux et Herba Guirassy ont repris l’entraînement collectif cette semaine et postulent pour la rencontre face à l’OM. Un renfort bienvenu pour Ahmed Kantari, qui a tenu à se montrer rassurant en conférence de presse : « Tout le monde est sur le pont ».

Autre information notable, Rémy Cabella, officialisé ce jeudi par le FC Nantes, figure dans le groupe. L’ancien Marseillais pourrait ainsi retrouver le Vélodrome dès ce week-end, un symbole fort pour une recrue attendue sur le plan de l’expérience et de la maîtrise technique.

En revanche, Ignatius Ganago ne devrait pas être en mesure de participer à la rencontre. L’entraîneur nantais a expliqué sa situation sans ambiguïté : « Il doit passer une batterie de tests pour qu’on évalue son niveau physique ». Une prudence assumée alors que le staff cherche à sécuriser le retour progressif de l’attaquant.