Deux absents de marque pour l’OM contre Monaco ?

La trêve internationale est l’occasion pour certains de retrouver leur sélection respective. En revanche, les voyages de l’autre côté de l’Atlantique pour les joueurs nord et sud américains restent toujours un périple. C’est pour cette raison que le Brésilien et l’Américain pourraient ne pas être prêt pour le déplacement à en principauté lors de la prochaine journée de Ligue 1.

Après seulement quatre matches de Ligue 1 et un début de saison prometteur, Jorge Sampaoli a vu onze certain de ses joueurs rejoindre leur sélection respective. Steve Mandanda, Guendouzi, Saliba, Ünder et Caleta-Car, devraient être de retour mercredi prochain.

Néanmoins, deux joueurs pourraient manquer à l’appel pour la prochaine journée de championnat. Comme souvent, le voyage et le décalage horaire pour les joueurs du continent américain sont problématiques. Par conséquent, Konrad De la Fuente et Gerson pourraient manquer le choc face à Monaco, le week-end prochain. Le premier jouera en effet avec les Etats-Unis dans le nuit de mercredi à jeudi. Gerson, qui a fêté sa première sélection ce vendredi matin, jouera quant à lui son dernier match de cette trêve dans la nuit de jeudi à vendredi.

🇧🇷 Félicitations à Gerson qui a honoré sa première sélection avec le Brésil face au Chili hier soir !#TeamOM #WCQ2022 pic.twitter.com/FnoZyfcOot — MercatOM (@mercat_om) September 3, 2021

Amine Harit et Luis Henrique prêt à en découdre

Il est donc difficile d’imaginer les deux joueurs prêts et en formes à temps contre Monaco, samedi prochain à 21 heures. D’autant plus que les deux grappillent des minutes avec leur sélection. Gerson a joué une mi-temps entière pour son premier match. De la Fuente a joué quand à lui un peu plus d’une heure.

En revanche, Sampaoli pourra désormais compter sur Amine Harit dans le secteur offensif. Ce dernier pourrait profiter de ces absences pour disputer son premier match officiel avec le club marseillais.

« Je suis un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner » Amine Harit – source : OM (O2/09/2021)

Ce vendredi Amine Harit a d’ailleurs participé au match amical organisé contre Nîmes au centre Robert Louis-Dreyfus. Les Marseillais se sont imposés 4-1, grâce à des buts de Pape Gueye, Luis Henrique, et Leonardo Balerdi. Passeur décisif sur le troisième but du jeune Oussama Targhalline, l’attaquant brésilien pourrait également profiter de l’absence de De la Fuente contre Monaco.