Deux jeunes talents de l’OM brille avec les U18 français !

Ce mardi 10 juin, à l’occasion de la petite finale de l’UEFA Friendship Tournament, l’équipe de France U18, dirigée par Landry Chauvin, a conclu son parcours sur une note positive. Après une phase de groupes marquée par une victoire convaincante contre l’Australie (3-0), un succès aux tirs au but face aux États-Unis (5-4) et une défaite face à l’Argentine (2-4 aux tirs au but), les Bleuets étaient opposés au Japon pour décrocher la troisième place du tournoi. Mission accomplie, avec une victoire nette 3-0.

Les Tricolores ont ouvert le score dès la première période grâce à Joël Coulibaly, buteur à la 21e minute. En seconde période, les remplaçants ont joué un rôle décisif. À la 62e minute, les Marseillais Darryl Bakola et Robino Vaz ont fait leur entrée et ont rapidement dynamisé le jeu offensif français. Leur entente a été déterminante : sur une contre-attaque, Bakola, lancé en profondeur par Vaz, a inscrit le deuxième but d’une frappe précise dans le petit filet (2-0, 69e).

Dix minutes plus tard, Vaz a scellé la victoire sur penalty (3-0, 83e), concluant une prestation collective aboutie.

Le Japon combatif mais impuissant face à l’efficacité française

L’équipe du Japon U18 n’a pas démérité durant ce tournoi. Les Japonais avaient entamé la compétition par une victoire aux tirs au but contre le Portugal (4-3), avant de s’incliner face au Sénégal (1-3 t.a.b.) puis de l’emporter largement face à l’Uruguay (4-1). Malgré leur engagement, ils n’ont pas réussi à contenir l’impact physique et la justesse technique des Bleuets dans cette petite finale.

Avec cette troisième place à l’UEFA Friendship Tournament, la France U18 termine son parcours sur une note très positive, confirmant le potentiel de la nouvelle génération tricolore sur la scène internationale.