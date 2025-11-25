Deux joueurs de l’OM dans le Top 10 des joueurs les plus décisifs d’Europe

La première partie de saison 2025-2026 réserve une belle surprise pour les supporters marseillais : deux joueurs de l’Olympique de Marseille se hissent dans le Top 10 des joueurs les plus décisifs des cinq grands championnats européens. Un classement révélateur d’une dynamique offensive solide et d’un effectif parfaitement lancé dans son projet sous Roberto De Zerbi.

Dévoilé par StatsOMP fin novembre, ce classement met en lumière les joueurs ayant accumulé le plus d’actions décisives lors de ce début de saison. Et parmi les géants européens, deux Olympiens s’invitent avec autorité.

Greenwood et Aubameyang dans l’élite européenne

Sans surprise, les premières places sont occupées par des superstars du football mondial. Harry Kane domine le classement avec 17 actions décisives (14 buts et trois passes) sous le maillot du Bayern Munich. Il est suivi de près par Kylian Mbappé, auteur de 15 contributions avec le Real Madrid, tandis qu’Erling Haaland complète le podium grâce à ses 15 actions décisives pour Manchester City.

⚪️🔵 2 des 10 joueurs les plus décisifs des 5 Grands championnats sont Marseillais. Top 10 des joueurs les + décisifs . Big Five 1. Kane (Bayern) = 14⚽️+ 3🅰️ (17 fois)

2. Mbappé (Real) = 13⚽️ + 2🅰️ (15)

3. Haaland (City) = 14⚽️ + 1🅰️ (15)

4. Greenwood (#OM) = 10⚽️ + 3🅰️ (13)

5.… pic.twitter.com/yqAhS2Rday — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) November 23, 2025



Mais c’est la suite du classement qui réjouit l’OM. En quatrième position se trouve Mason Greenwood, étincelant depuis le début de saison. Avec 10 buts et trois passes décisives, l’attaquant anglais confirme son statut de leader offensif de l’équipe. Déjà meilleur buteur olympien, il apparaît désormais comme l’un des joueurs les plus influents d’Europe. Son efficacité, sa capacité à créer et sa régularité en font une arme offensive majeure.

Plus bas mais toujours dans le Top 10, on retrouve Pierre-Emerick Aubameyang, dixième du classement. Le vétéran gabonais affiche cinq buts et quatre passes décisives, un total remarquable pour un joueur de 35 ans. Son expérience, son sens du but et sa capacité à se montrer décisif dans les moments clés continuent d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’OM.

Entre les deux Olympiens figurent également des joueurs en pleine ascension, comme Michael Olise (12 actions décisives), le jeune talent du FC Barcelone Lamine Yamal, ou encore le Rennais Esteban Lepaul, preuve que la Ligue 1 n’est jamais très loin des sommets européens en matière de talent.