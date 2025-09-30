Deux sacrées mauvaises nouvelles pour l’Ajax face à l’OM !

L’Ajax Amsterdam se déplace au Vélodrome ce mardi soir (21h) pour affronter l’OM lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Mais le club néerlandais ne pourra pas compter sur deux de ses attaquants les plus expérimentés, une situation qui pourrait représenter une opportunité pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Deux forfaits de poids pour l’Ajax Amsterdam

L’entraîneur John Heitinga devra composer sans Wout Weghorst. L’attaquant néerlandais de 33 ans, qui compte 47 sélections et 14 buts avec les Oranje, est forfait en raison de douleurs au dos. L’ancien joueur de Wolfsburg, Manchester United et Burnley, entré en toute fin de match lors de la victoire face à Breda en championnat (2-1), n’a pas récupéré à temps et restera à l’infirmerie cette semaine.

Autre absence notable : celle de Kasper Dolberg. L’avant-centre danois de 27 ans, déjà absent ce week-end, ne sera pas rétabli pour le déplacement à Marseille. International à 56 reprises avec le Danemark (12 buts), l’ancien joueur de l’OGC Nice et du Séville FC manque cruellement de continuité depuis le début de saison.

Ces deux forfaits privent l’Ajax de solutions offensives d’expérience. Le club, actuellement troisième de l’Eredivisie avec quatre victoires et trois nuls, devra s’appuyer sur des profils plus jeunes et moins aguerris pour tenter de déstabiliser la défense marseillaise.

Un duel crucial pour la suite du groupe

L’Ajax Amsterdam, quadruple vainqueur de la C1 (1971, 1972, 1973, 1995), s’était incliné à domicile face à l’Inter Milan lors de la première journée (0-2). Une défaite qui oblige les Néerlandais à réagir dès ce déplacement au Vélodrome, sous peine de voir leur situation se compliquer rapidement dans un groupe relevé.

De leur côté, les Olympiens ont montré un visage encourageant au Santiago Bernabeu, malgré leur revers contre le Real Madrid (2-1). Les hommes de De Zerbi, troisièmes de Ligue 1, voudront capitaliser sur les absences offensives de l’Ajax pour décrocher leur premier succès européen de la saison devant leur public.

