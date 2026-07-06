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OM Actualités

DFM en live à 17h30 ! 🔵⚪️ Mercato OM : Le PROJET de Richard ! C’est le reprise ! Mercato : Greenwood, les prêtés…

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

On se retrouve pour un nouveau DFM ce jeudi à 17h30 !  Au menu : le projet de Richard, la reprise avec Genesio et Greenwood, et le mercato !

 

 

Petit Débat : Stéphane Richard détaille son projet !

 

Gros débat : mercato changement de méthode !

– Plus de loft ! La reprise avec les joueurs non internationaux
– Départs mais au juste prix… plus de marge avec la DNCG
– De Lange vers Twente ?
– Le feuilleton Greenwood, le Fener comme priorité ? offre de 30M€ et 40 refusées
– Hojbjerg veut l’Italie, manque une belle offre ?
– Le Genoa pour Hamed Traoré, accord sur un prêt avec OA, détails à définir…

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.

💙🤍 Je soutiens FC Marseille

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