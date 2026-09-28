DFM en live à 17h30 ! OM : Le Jackpot ADIDAS ! Mercato, les finances de McCourt !

Débat Foot Marseille est de retour ce lundi à 17h30 avec Nicolas Filhol à la présentation, Jean-Charles De Bono comme consultant et Sourigna Manomay en invité. Une émission consacrée aux dernières actualités de l’OM et au futur contrat équipementier avec Adidas.

Mercato, Kondogbia, McCourt et Payan

La première partie de l’émission sera consacrée à l’actualité en vrac de l’OM.

Au programme notamment, les rumeurs mercato autour de Pierre-Emile Højbjerg, annoncé dans le viseur de l’AC Milan, et Emerson, suivi par la Juventus.

Le cas Geoffrey Kondogbia sera également abordé. Le milieu est attendu de retour début octobre, mais ses blessures répétées posent une vraie question : l’OM peut-il encore construire son milieu autour d’un joueur aussi souvent indisponible ?

Autre sujet : Frank McCourt. Sa fortune personnelle continue d’augmenter alors que l’OM réduit ses dépenses. De quoi relancer le débat sur la stratégie de l’actionnaire et sa volonté réelle d’investir davantage dans le club.

Enfin, retour sur les déclarations de Benoît Payan concernant le Vélodrome :

« Le loyer ne va pas baisser. Il va augmenter. »

Le maire de Marseille estime également que le coût du stade n’est pas nécessairement la principale raison des difficultés financières actuelles de l’OM.

Adidas : un contrat qui peut changer la donne ?

Le gros débat de l’émission sera consacré au retour d’Adidas à l’OM.

Initialement attendu pour 2028, le changement d’équipementier pourrait finalement intervenir dès 2027.

Le contrat actuel avec Puma est estimé autour de 20 à 25 millions d’euros par saison, contre un futur accord Adidas potentiellement compris entre 40 et 50 millions d’euros annuels.

Nous comparerons ces montants avec ceux des principaux clubs de Ligue 1, puis avec le Top 10 mondial des plus gros contrats équipementiers, dominé par le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City.

Adidas peut-il permettre à l’OM de changer de dimension économique ? Pourquoi la marque OM reste-t-elle aussi attractive ? Et où doit aller cet argent supplémentaire : mercato, masse salariale ou assainissement financier ?

Rendez-vous ce lundi à 17h30 en direct dans Débat Foot Marseille.