DFM en live ce jeudi à 17h30 : quel bilan mercato OM et quels objectifs pour Genesio ?

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi à 17h30. Benjamin Courmes sera accompagné par le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti et de XavomGame pour revenir sur la fin du mercato de l’Olympique de Marseille et les conséquences sportives pour Bruno Genesio.

Un mercato terminé sans recrue : quel bilan pour l’OM ?

Le marché est désormais fermé en France et l’OM a terminé son mercato estival sans enregistrer la moindre arrivée. Après plusieurs départs importants et une réduction massive de la masse salariale, la direction marseillaise a fait le choix de conserver plusieurs cadres dans les dernières heures.

Quel bilan tirer de ce mercato ? L’OM s’est-il suffisamment renforcé financièrement au détriment du sportif ? Le club avait-il réellement d’autres options ? Et surtout, quelles conséquences cette stratégie aura-t-elle sur la saison ?

Quel objectif pour Genesio avec cet effectif ?

Avec un groupe moins profond et plusieurs compétitions à disputer, Bruno Genesio va désormais devoir composer avec l’effectif à sa disposition.

Peut-il déjà oublier le podium en Ligue 1 ? La qualification pour une coupe d’Europe comme objectif ? Quelle place donner à la Ligue Europa et aux jeunes joueurs ?

Autant de questions qui seront au cœur de ce nouveau numéro de Débat Foot Marseille, avec Fabrice Lamperti, XavomGame et Benjamin Courmes.

Rendez-vous ce jeudi à 17h30 en direct sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.