Ce lundi, Football Club de Marseille vous retrouve en LIVE et dans son studio pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Mourad Aerts. Les thèmes du jour sont : mercato, Eyraud demande trop ? (Sanson, Sarr…) Plus que trois noms pour le prochain directeur sportif ? Niang finalement vers le Qatar ? Enfin nous terminerons avec une revue d’effectif de la saison 2019/2020 avec les gardiens.