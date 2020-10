Débat Foot Marseille, comme tous les jeudis est en live exceptionnellement à partir de 17h00. Football Club de Marseille vous retrouve en visio avec Benjamin Courmes, Mourad Aerts et notre invité le Thierry Mode. Au menu : le tirage au sort de la poule de l’OM en Ligue des Champions, le match Lyon vs OM et la fin du mercato…

