DFM : GROS POINT MERCATO ! L’OM peut-il jouer le TITRE ?

Ce jeudi 14 août à 17h30, Débat Foot Marseille revient pour une émission exceptionnelle en direct, avec un invité de prestige : Laurent Spinosi, ancien gardien et entraîneur des gardiens de l’OM.

Un mercato mouvementé à analyser

L’été a été animé sur la Canebière. Côté départs, l’OM a vu s’envoler Simon Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Quentin Merlin, Valentin Rongier, Ismaël Koné et Luis Henrique.

En revanche, les arrivées font saliver les supporters : Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Igor Paixao, Angel Gomes et Timothy Weah sont venus renforcer le groupe de Roberto De Zerbi.

Le coach se montre confiant : « On est plus compétitifs… Mais le mercato n’est pas fini. »

Les débats du jour

L’OM est-il plus fort que la saison dernière sur le papier ?

La stabilité (Balerdi, Rulli, Rabiot, Højbjerg, Greenwood) est-elle un signe d’ambition ?

Rongier parti, faut-il recruter ou faire confiance aux jeunes ?

Focus transferts

Deux noms agitent l’actualité : Zhegrova, ailier talentueux mais inactif depuis décembre, et Joel Ordóñez, défenseur que l’OM veut absolument recruter, mais dont le transfert dépend des ventes.

Objectifs et avant-match Rennes – OM

L’émission se penchera aussi sur les ambitions olympiennes : rivaliser avec le PSG ? Passer les poules de Ligue des Champions ?

Enfin, cap sur le choc Rennes – OM :

Absents : Paixao (blessé) et Medina (suspendu)

Duel en attaque : Aubameyang ou Gouiri pour démarrer ?

L’impact émotionnel pour Merlin et Rongier, désormais Rennais

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.