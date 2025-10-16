DFM : Longoria, le Vél et le mercato, le De Zerbi Ball et avant match face OM – HAC !

Ce jeudi 25 octobre 2025, Débat Foot Marseille revient pour une émission avant la reprise de l’OM face au HAC ce samedi. Avant amtch, interview de Longoria et De Zerbi ball au menu…

Débat Foot Marseille de ce 16/10/2025

ITW Longoria

Vélodrome / Mercato / Aubameyang

Focus : Roberto De Zerbi, la patte se met-elle en place ?

Les progrès dans la construction, la transition et la mentalité.

Avant-match : OM – HAC

Comment se situe le HAC ? Début de saison, équipe type.

Quel onze pour l’OM ? Pas de risque pour Gouiri, retour de Kondogbia et Traoré, quid des internationaux…

💬 À suivre en direct sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille, avec analyses, débats et la vision d’un ancien du club.