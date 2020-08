Voici Débat Foot Marseille diffusé ce lundi à partir de 17h30, c’est juste en dessous ! Football Club de Marseille vous retrouve en LIVE du studio avec Mourad Aerts, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles De Bono. Notre équipe va évoquer l’actualité de l’OM et des cas de Covid 19 suspecté (1 avéré), les conséquence du virus sur la Ligue1 mais aussi la Ligue des Champions avec Lyon et Paris…

