Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



<span class= »mce_SELRES_start » style= »width: 0px; line-height: 0; overflow: hidden; display: inline-block; » data-mce-type= »bookmark »></span>



A voir en images ci-dessous :

LE SOMMAIRE :

➡️ Décrassage #SRFCOM



➡️ Gros débat : Concurrents de l’OM, la grosse opération marseillaise



➡️ Petit débat : Actu mercato

Bon visionnage !