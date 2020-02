DFM : OM vs TFC, l’oeil d’ALBERT EMON sur la saison marseillaise et l’avant-match Lyon – OM !

Après la petite victoire 1-0 de l’OM face au TFC, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Albert Emon avant le déplacement à Lyon pour le compte des quarts de finale de Coupe de France ce mercredi…







Benjamin Courmes est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles de Bono accompagné par notre invité de ce lundi, l’ancien joueur et coach Albert Emon. Le décrassage d’OM vs TFC est au menu, mais aussi l’œil de l’ancien coach sur l’OM 2020 et enfin l’avant match de Lyon vs OM…

Le Sommaire :

Au menu :

L’interview : l’œil d’Albert Emon



Avant Match : #OLOM

Bon visionnage !